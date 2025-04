La burocracia uruguaya

Hoy el “domicilio digital” me saturó. O sea, yo ya tengo registrado mi domicilio digital en Agesic para BPS, pero… hay que registrarse para cada institución, y como ahora el MTSS también lo exige, tuve que completar mis datos nuevamente, e imprimir el formulario y llevarlo personalmente al MTSS, donde fui a entregarlo sin agendarme. En el MTSS había cinco empleados —ninguno ocupado—, y amablemente accedieron a atenderme. Quien me atendió, me pide la cédula y la fotocopia del formulario (o sea, ya que estamos, destinemos también un edificio a guardar fotocopias, y empleados para organizar y mantener toneladas de papel). Durante varios minutos, esta persona muy diligente sacó copias, me hizo firmar como cuatro veces e ingresó datos en un sistema. Luego, me devolvió una copia con dos sellos estampados y me informó que a posteriori recibiría una comunicación (todavía no llega).