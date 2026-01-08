La caída de Maduro IV

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El señor Nicolás Maduro estaba requerido con orden de captura internacional por la Justicia de los Estados Unidos. Como tal, era un prófugo. En consecuencia, con una operación de inteligencia previa coordinó una operación militar, lo capturó y lo transportó a territorio americano.

¿Violó el derecho internacional? Sí. ¿Violó la soberanía venezolana al invadir su territorio? Sí. Entonces, quienes solamente ponen el análisis en este punto y opinan de esta manera tienen razón.

Ahora bien, luego del atentado del 11 de setiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en New York y cuando Osama bin Laden se atribuyó el hecho terrorista, los Estados Unidos ordenaron su captura internacional y, al igual que con Maduro, pusieron una recompensa por su captura. Luego de casi 10 años de búsqueda y habiendo localizado su paradero, coordinaron una operación militar que incluyó, al igual que ahora, la violación del derecho internacional y la soberanía pakistaní. Pero no solo lo capturaron, sino que lo ejecutaron en el lugar, transportaron su cuerpo y luego de respetarle su religión, pues se practicó el funeral con el rito musulmán, lo sumergieron en algún lugar de un mar próximo.

No vimosm entonces, durísimas reacciones contra el accionar de los Estados Unidos como las que tienen algunos países ahora. Parece ser que depende de qué soberanía se violente sea la magnitud de las posturas y declaraciones diplomáticas.

¿Entrar y salir, ejecutando a un prisionero, de Pakistán, sí, pero entrar y salir de Venezuela capturando a un prófugo, no? ¿Hay deudas de gratitud pendientes con Caracas?

Claro, en nuestro país hemos visto de todo con referencia a Venezuela. Desde quienes negaban y niegan la existencia de un gobierno dictatorial y con estrechas vinculaciones con los carteles de la droga en ese país hasta quienes tildaron de dictador a Maduro y poco tiempo después designaron un embajador político (?) en Caracas exponiéndolo irracionalmente, al punto que en tiempo récord presentó renuncia al cargo.

En fin, esperemos que nuestra política exterior se despoje de la influencia partidista y sea, efectivamente, como no lo es hoy, una verdadera política de Estado. Me hubiera gustado, y hubiera sido una lección más de civismo al mundo por parte del Uruguay, una reunión de expresidentes por este trascendente asunto y no adherirnos a una declaración ya redactada por presidentes de otros países.

Arturo Heber Füllgraff