  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La caída de Maduro

    Sr. director:

    La “extracción” de Nicolás Maduro de Venezuela por fuerzas de Estados Unidos, presentada como operación de captura y acompañada por declaraciones de Donald Trump afirmando que ahora Washington “gobernará” el país, no es un detalle táctico ni una excentricidad retórica. Es un parteaguas jurídico y simbólico. No porque Maduro merezca indulgencia, sino porque la forma importa. En un sistema democrático, el medio no es un trámite: es el mensaje y, sobre todo, el precedente.

    Leé además

    Ricardo Ghazarian

    La caída de Maduro VI
    Diva E Puig 

    El daño del plástico

    Las afirmaciones de Trump sobre una administración estadounidense de Venezuela no se explican sin algún grado de coerción o extorsión implícita. No existe un marco legal internacional creíble que habilite a un Estado a “hacerse cargo” de otro tras una operación militar, y menos aún sin mandato del Consejo de Seguridad ni acuerdo multilateral. Pero además, esas declaraciones resultan inverosímiles si se toma en serio la realidad venezolana: el chavismo no es solo Maduro. Es una red densa de poder político, militar, económico y territorial que ha sobrevivido a sanciones, fracturas internas y aislamiento internacional. Pensar que la caída de una figura equivale al control efectivo del país es desconocer deliberadamente esa complejidad.

    Como ha señalado José Natanson, director de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, el chavismo no puede entenderse como un simple personalismo autoritario, sino como un sistema híbrido, degradado, pero estructuralmente resiliente. La ilusión de una “solución quirúrgica” desde el exterior suele decir más sobre las fantasías geopolíticas de quienes la formulan que sobre la realidad política venezolana.

    Nada de esto relativiza el deterioro democrático del chavismo. Ese deterioro es real, profundo y acumulativo. Pero precisamente por eso, permitir una captura transfronteriza y una posterior pretensión de gobierno extranjero normaliza la excepción como método. Aun cuando se la vista de “aplicación de la ley” por la existencia de causas penales en Estados Unidos, la mezcla de argumentos es jurídicamente incoherente: arresto penal, acción militar y, al mismo tiempo, administración política de un Estado soberano.

    El dato político más revelador es otro: cuando una misma acción es criticada desde Marine Le Pen hasta Lula da Silva, desde tradiciones ideológicas opuestas y con intereses geopolíticos divergentes, probablemente haya algo estructuralmente mal planteado. No es una objeción partidaria: es una alarma sistémica. Señala que se ha cruzado una línea que incomoda incluso a quienes no comparten diagnóstico ni valores entre sí.

    Si entramos en el “vale todo”, perdemos toda capacidad normativa. Mañana, cuando Putin secuestre a Zelenski en nombre de la “estabilidad regional”, cuando China decida que Taiwán requiere una “administración transitoria”, o cuando resurja, una vez más, el viejo cuco —o no tan cuco— latinoamericano de que “nos van a invadir por el agua”, no vamos a poder decir nada. Porque ya habremos aceptado que la fuerza sustituya al derecho siempre que el objetivo nos resulte antipático.

    A muchos (diría que a casi nadie) no les molesta el autoritarismo. Les molesta el autoritarismo según quien lo ejerza. Pero una democracia que solo defiende las reglas cuando le conviene deja de defenderlas. Y cuando se rompen las reglas para castigar a quien las rompió, lo que queda no es justicia: es poder desnudo, con efectos que siempre terminan volviendo.

    Se mantiene vigente, entonces, la tan criticada premisa de Mujica: que lo político puede imponerse sobre lo jurídico. Si la política habilita este tipo de acciones, lo jurídico ya ha sido ampliamente superado. Invadir es política; resistir, también.

    Federico Imparatta

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda