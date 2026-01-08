La caída de Maduro V

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ahora que las aguas, en cierta forma, se calmaron respecto a la noticia que causó un shock a nivel mundial, sobre todo entre los venezolanos que viven en su país y entre quienes están dispersos por el mundo, vi un video de una mujer venezolana, no sé si es influencer o youtuber, pero el hecho es que ella en ese video decía que quienes no vivimos en Venezuela no deberíamos hablar del tema por no conocer la realidad (más o menos algo así, para que se entienda rápido).

El hecho es que Venezuela no es un país que pasa desapercibido, como sí, digámoslo sin pudor, Uruguay. Si uno recorre Estados Unidos y dice que es de Uruguay, no tienen idea de dónde queda. En Europa también porque es, digamos, reconocido solo si mencionamos a figuras como Forlán o Suárez, que son personas referentes, como lo es Messi con Argentina. Pero a Uruguay es muy común confundirlo con Paraguay.

Por ello, digo que Uruguay es más fácil que pase desapercibido. Bueno, no así Venezuela. Que conozco su historia principalmente por ser, quien habla, un ferviente bolivariano. Como sabrán, no sigo ni apoyo el artiguismo, ya que profeso una ideología política que tanto Bolívar como San Martín supieron ejercer a los efectos de liberar del yugo opresor a numerosos países de América Latina. Y Venezuela, como bien dije, no es un país que pasa así como así esquivando la atención del mundo.

Lo ocurrido el 3 de enero captó más que la atención del mundo entero por un hecho en sí que quedará marcado no solo para los propios venezolanos, sino para la historia entera. Un hecho que, como señalé al inicio, causó un shock, que produjo un fervor tanto a favor como en contra en todo el mundo. Por un lado, los defensores del hecho, y, por otro, los que lo repudiaron. Y ahora que las aguas se calmaron un poco, con cabeza más fría es que me tomo este tiempo que te estoy robando a vos para hacer un analisis rápido pero profundo no solo del hecho en sí, sino de sus consecuencias, los motivos por los que sucedió y qué cabe esperar a futuro para Venezuela.

En primer lugar, manifiesto mi alegría por el pueblo de Venezuela, tanto por quienes permanecen en el país como por quienes debieron emigrar para rehacer sus vidas en otros países (entre ellos Uruguay), dejando su casa, su familia, sus amigos, sus cosas... Me alegra por toda esa gente que ha debido atravesar esta situación durante 26 años, es decir, desde 1999. ¿Por qué desde ese año? ¿Qué sucedió ahí? Enseguida te voy a responder, pero antes tengo que unir el hilo con la pregunta... ¿Venezuela fue siempre así de castigada, empobrecida antes de 1999? No, no lo era. Venezuela fue un país que llegó a ser uno de los principales países exportadores de petróleo, pero ¿desde cuándo?

En 1914 se descubre el primer yacimiento de petróleo en Venezuela, esto generó que pasara de ser un país agrícola a ser una potencia energética en formación. Esto conlleva, posteriormente, a que entre las décadas de 1920 y 1940 las principales empresas petroleras, tanto de Estados Unidos, como Standar Oil, como la inglesa Shell, invirtieran en Venezuela mucho capital, tecnología y conocimiento, lo que favoreció la construcción de puertos, carreteras, refinerías.

Ya para los años 60, directamente el petróleo financia el 100% el desarrollo del país, se crea una clase media fuerte y Venezuela es uno de los principales exportadores del mundo. En 1976, nace PDVSA, nacionalizándose con el control total del Estado, teniendo como uno de los principales clientes a Estados Unidos. Entre 1980 y 1998 Venezuela tiene un nivel tremendo de ingenieros, tiene alianzas con operadores no solo estadounidenses, sino también europeos, con un nivel de desarrollo para toda Venezuela y su gente... hasta que llega el año 1999, y aquí te hago el enganche con lo que te venía contando cuando mencioné este año.

Llega el chavismo y PDVSA pasa de ser una empresa técnica a convertirse en brazo político de Hugo Chávez, se generan entonces despidos masivos por el paro petrolero, perdiéndose muchísimo talento que era clave para ese desarrollo de Venezuela. Desde 2015 hasta incluso el 2/1/2026, Venezuela tiene una producción en mínimos históricos, aquellas refinerías que nacieron con el desarrollo hoy están totalmente dañadas; en definitiva, el petróleo sigue ahí, pero la industria ya no.

Con el desmoronamiento de la industria petrolera, la corrupción creció de forma exponencial, en gran medida porque la gestión técnica fue reemplazada por la política. Una política impulsada por el chavismo, en la que el pueblo, que era el principal beneficiario de aquel desarrollo, pasó a ocupar el último lugar. Porque allí donde se aplica el socialismo, sea donde sea, el principal perjudicado es su gente.

Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, Rusia, Nicaragua, Colombia, Argentina (con el kirchnerismo), todos países seguidores del marxismo, todos sus gobernantes viven en la dolce vita mientras que sus pobladores sobreviven con lo mínimo. Todos dicen lo mismo: el socialismo es la solución. Cuando, en realidad, es una condena a la opresión y explotación del pueblo. Una ideología que fue la responsable (en la historia) de la muerte de más de 100 millones de personas. Una ideología creada por alguien que (es en serio) nunca laburó en su vida, pero escribía sobre el sufrimiento de los trabajadores. ¿Karl Marx, te suena? En 1818 publicó el Manifiesto comunista junto con Federico Engels, ese manifiesto que prometía liberar a los oprimidos, pero terminó esclavizando a naciones enteras.

¿No me creés? José Stalin lo aplicó en la URSS entre 1932 y 1933 cuando mató de hambre a más de 4 millones de personas. En China, Mao Zedong, entre 1958 y 1962, provocó la hambruna matando a 45 millones de personas. En Camboya, el líder Pol Pot, entre 1975 y 1979, mató aplicando esta ideología que te plantea la sociedad ideal a más de 2 millones de personas. Cuba, con Fidel Castro; Corea del Norte, con Kim Jong-un, pero antes con su padre; y Venezuela, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, siguieron exactamente el mismo manual. Todos prometieron igualdad y defensa del trabajador e increíblemente todos terminaron de la misma manera, en dictaduras, pobreza extrema para sus pueblos y éxodos masivos.

El comunismo es un engaño. ¿Sabías que Karl Marx, mientras escribía sobre cómo el trabajador debía controlar los medios de producción, nunca trabajó y dependía económicamente de quien financió el Manifiesto comunista, es decir, de Engels?

¿Te suena familiar toda está historia que te cuento? Aunque hablemos de años como 1932 o 1958, lo llamativo es que, en pleno 2026, esquemas muy similares se aplican en Uruguay a través de la actual central sindical de trabajadores y del partido político que hoy gobierna. Sí, exactamente, el PIT-CNT y el Frente Amplio, ambos son hábiles engañadores golpeándose el pecho por los trabajadores, los pobres, exactamente siguiendo el mismo patrón que ha ocurrido en la historia de países que te acabo de mencionar y, actualmente, como desde 1999 ha ocurrido en Venezuela, el pueblo les importa tres carajos, porque el pobre seguirá siendo pobre o, peor, más pobre aún, y a quienes están en el gobierno aplicando esta ideología, los bolsillos les crecerán cada vez más.

¿Te acordás cuando Nicolás Maduro cenaba en uno de los restaurantes más caros en Turquía fumándose un habano y teniendo como chef a este impresentable que lanzaba en pose la sal sobre el plato, que lo cancelaron de todos lados por meterse en los festejos del Mundial de 2022 y tocar la copa del Mundo? Mientras Maduro alardeaba de su fortuna, a esa misma hora su pueblo en Venezuela estaba comiendo, literalmente, de la basura.

Maduro, de sindicalista comunista a trepar a las más altas esferas del gobierno, haciendo lo que mejor sabe hacer de los que profesan el marxismo, el comunismo... manosear la democracia, camuflarse en ella para lavar cerebros y acceder al poder, pintarte un mundo de colores para luego hacer con tu plata lo que a ellos se les antoja.

¿Querés un ejemplo aquí en Uruguay? Carolina Cosse: construcción inconstitucional de un edificio (un Arena), déficit en la intendencia, construcción de una ciclovía inútil, gastos excesivos en shows musicales, gastos excesivos en sueldos de músicos afines al Frente Amplio, pésima gestión con el tema basura, gastos desorbitantes para agasajar a Lula y la lista sigue. Eso es el Frente Amplio, eso es el PIT-CNT, exactamente lo mismo que ocurrió en la URSS, en Cuba, China, Venezuela, engañar, mentir prometiendo progreso, prometiendo colores y termina siendo un fiasco total. Los países que nombré lo llevaron a un nivel terrorífico; sin embargo, el Frente Amplio tan defensor de la democracia apoyó y apoya a Maduro.

Ahora bien, también he escuchado sobre el tema que, por esto que hizo Estados Unidos, se pone en peligro el derecho internacional... que se viola la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y saben qué? No estoy de acuerdo. Muchos salieron a la plaza Cagancha a golpearse el pecho por la invasión a un país latinoamericano por el imperialismo y no se cuánta huevada mas. Pero esos mismos no los vi para nada salir a golpearse el pecho por la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania. ¿Viste? Vuelve a ponerse de manifiesto, otra vez, la ideología del zángano de Marx.

Ahora, hay que separar las aguas, porque lo de Rusia a Ucrania es una invasión que se da por mero capricho de Putin; sin embargo, ¿la ONU hizo algo? Nada. Porque Rusia es miembro fundador de la ONU. ¿La ONU hará algo con Estados Unidos y su “invasión” a Venezuela? Les aseguro que no hará nada porque Estados Unidos también es socio fundador de la ONU. La ONU, lo dije y repito, hoy no sirve absolutamente para nada, cumplió su función cuando fue creada en 1945 y después se tendría que haber disuelto porque tenemos hoy situaciones como la de Rusia y Ucrania y la ONU... brilla por su ausencia, inútil totalmente.

Ahora bien, ¿y si te digo que lo que hizo Estados Unidos en Venezuela con la captura de Maduro no estuvo mal y que considero que no viola el derecho internacional? Partamos de la base: ¿quién es Maduro? Me responderás, seguramente, que es el presidente de Venezuela. Error. No es el presidente legítimo de Venezuela, Maduro no fue electro democráticamente, quien fue elegido fue González Urrutia, y Maduro, teniendo el control por medio del chavismo (afín al marxismo y al comunismo) de todos los poderes constitucionales, se comprobó la manipulación de dicha elección a favor de Maduro.

Maduro mandó encarcelar y torturar a sus opositores (exactamente igual como hizo Stalin ¿sabías?). Anotación aparte y abro paréntesis: esto no te olvides que es lo que defiende a muerte el Frente Amplio y el PIT-CNT. Cierro paréntesis. Maduro ni era querido ni tenía el apoyo del pueblo. Maduro se benefició del narcoterrorismo, estableciendo todos los elementos conformes a un régimen dictatorial. ¿Viste?, se vuelve a configurar el cómo se termina cuando quien está en el poder aplica el manual que te promete progresismo.

Maduro y el chavismo todo con su ideología, lo único que hizo fue tomar de rehenes, secuestrar, torturar, violar, matar a todo el pueblo de Venezuela. Mirá las cabecitas, por un lado, mientras los venezolanos que están mismo en Venezuela como todos los que pudieron escapar a otros países festejan que esa inmunda ideología haya caído y que la libertad, el poder ir recuperando un régimen genuino de democracia... tenías, por otro lado, a todos los militantes de izquierda golpeándose el pecho, poniendo cara de sufrimiento y el grito en el cielo porque se llevaron a Maduro. Ah... pero te lo hacen sacándose fotos con un iPhone, con camisitas marca Ralph Lauren o Lacoste (como el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) Martín Pereira) o se lamentan mientras te escriben desde su viajecito all inclusive en un crucero (buscate en Google, si no). Todo, obvio, a costillas de esos mismos trabajadores que dicen ellos defender, pero que terminan chupándoles la sangre.

Esos mismos son los que defienden a toda costa a Maduro. Un Maduro ahora capturado y que será jugado como un narcoterrorista. Una cosa es la invasión rusa a Ucrania, violando, sí, el derecho internacional y esa inútil Carta de la ONU, y otra cosa diferente es lo que pasó el 3/1/26. No se capturó ilegítimamente a un presidente de una república, se capturó a un narcodictador que usurpó el poder y que cuya captura tenía un precio económico.

Que Trump se afile los colmillos con el tema del petróleo, sí, puede ser... se llama negocio. Pero si esto conlleva a retornar la paz, la tranquilidad y la plena democracia al pueblo de Venezuela y que vuelva el desarrollo y estabilidad económica por medio de la industria petrolera y volver a poner en el mapa a Venezuela como en sus mejores años de crecimiento económico, industrial, social y cultural, bienvenidos sean esos negocios.

Entendé que jamás un zurdo que profesa total o parcialmente lo que pensaba y escribió Karl Marx en aquel momento querrá, ni ayer ni hoy ni mañana, el desarrollo del pueblo del país donde va aplicar esta ideología porque buscará siempre el cómo chuparle la sangre de la manera más elegante principalmente a los más débiles, a los más desprotegidos y siempre, siempre pero siempre intentando a toda costa no quedar mal parado y así justificar su accionar. Porque no le interesa si el pueblo vive entre la basura o se le aumentan los impuestos porque el fin es que se financien los caprichos de quien maneja los hilos. No le interesa porque no es plata suya, sino tuya.

El pobre, el trabajador, seguirá contando las monedas para llegar a fin de mes, el sindicalista comunista, mientras tanto, seguirá viajando en cruceros, yendo de vacaciones a José Ignacio (Maldonado), poniéndose ropita Ralph Lauren, tomándose un Johnnie Walker etiqueta dorada (aunque choque mamado), conduciendo unas camionetas que ni en tres vidas un obrero de la construcción podrá comprarse y seguirá sobre todas las cosas golpeándose el pecho por corruptos dictadores narcos como Nicolás Maduro.

¿Querés un ejemplo? Que te lo digan los que se reunieron en carácter grave y urgente en la plaza Cagancha el mismo 3/1/2026. Todo esto que conste que está más que probado y no porque te lo dice Daniel Villaamil o porque como soy colorado estoy contra el Frente amplio, etc, etc, etc. No. Mi función es poder ayudar a abrir cabezas en lugar de manipular y meterte un balde en la cabeza. Pensá por vos mismo y ojo con las manijas. Maduro no es ningún santo y llegó el momento que el pueblo, el país del Gral. Simón Bolivar sea libre, sea feliz , tenga paz y pueda crecer. Si crece su economía, pensemos que también puede crecer la de Uruguay. Un TLC con Venezuela sería algo maravilloso. Un intercambio cultural sería un acercamiento de sus pueblos, pero para que todo ello pueda suceder, primero hay que sanar a Venezuela y ayudarle a que se recupere.

Se puede: sin chavismo, sin marxismo y sin comunismo. Vas a ver como la cosa cambia (para bien) en Venezuela. No te olvides.

Daniel Villaamil