La “caja profesional”

La Caja de Profesionales Universitarios está fundida, según sus propias jerarquías. A confesión de parte, relevo de prueba, se dice. Sin perjuicio de que la actual condición es fruto de una muy mala gestión de su dirigencia durante muchos años, también resulta bastante clara la responsabilidad de la casta política, Milei dixit, que no existe solamente en Argentina, sino que aquí también, vaya si la hay. En 2023, el gobierno anterior envió al filo de los plazos permitidos por ser año preelectoral un proyecto exprés de salvataje que no fue votado por el Frente Amplio ni… por Cabildo Abierto, integrante asimismo de la Coalición Republicana.

Ahora es el actual gobierno de quienes antes eran oposición quien manda otro proyecto de salvataje, que no es votado por el P. Nacional, el P. Colorado , el P. Independiente ni tampoco por... Cabildo Abierto. No se sabe aún qué sucederá, ya que los inquilinos transitorios ( ¿?) del Poder Legislativo han dado más muestras de querer jugar a las pequeñas revanchitas que a legislar con sentido de estadistas y, según anunciaron, se volverán a reunir el día 30 de este mes para solucionar el problema (¿ o será para recargar las armas y seguir jugando a la guerrilla? ). Dejando de lado a Identidad Soberana —que no existía en la legislatura anterior y que ha adoptado en la presente cierta prescindencia, con alguna idea, buena o mala, pero poco viable—, la medalla de honor se la lleva Cabildo Abierto. No votó el propio proyecto de su alianza política y ahora tampoco lo hace con el del oficialismo. Un tanto insólito, ¿no es así? Y sobre todo, incoherente y lamentable. Hace acordar a aquella señora conocida vulgarmente como la P… Flora, a la que nada le venía bien. Eso sí, supongo que no dirán no pertenecer a la casta política, ya que el movimiento se demuestra andando y por ahora parece que solo conocen la reversa.