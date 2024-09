La campaña electoral

Sr. Director:

Mi amigo Juan Silva, bajito, rubio y de pelo crespo, se involucró con esta anodina campaña electoral que nos obliga a elegir entre dos candidatos medio grises, y se fuma todos los programas de tele de la mañana para escucharlos decir las mismas boludeces; y eso que yo le había aconsejado que no se subiera al carro ni se calentara por nada, porque, gane quien gane, la Toldería no iba a cambiar nada, le dije, porque nosotros los elegimos, los quisimos así para que no cambie nada. Si los candidatos son grises es porque nosotros quisimos que fueran grises. Uno, Orsi, es de centro izquierda y el otro, Delgado, de centro derecha. Solo falta que se den besitos: es como jugar al fútbol sin punteros y sin centrodelantero, porque Mieres, que se apropió del cartel del centro también es gris, una sinfonía en gris mayor. Los periodistas, que no son bobos, captaron esta medianía, hacen como que les interesan las propuestas y los programas, que son la cosa más aburrida del mundo y que nadie lee, pero enseguida apuntan al chusmerío y preguntan si la uruguayez es el argentinismo sin intensidad, si el plebiscito es catástrofe o fin del mundo o si los músculos de Ojeda le arriman votos o no. Todo eso le dije a Silvita, porque a veces es medio inocente y tengo que mostrarle los caminos de la vida.

Él está furioso desde hace tiempo porque estuvimos juntos en la caravana del Frente del 71 y al volver del exilio me pasé a la derecha como la Bianchi y la Ripoll. En estos días está furioso conmigo y la Coali porque en lugar de felicitar al Frente por poner a un tipo para ministro de Economía como Oddone, que sabe de economía y es moderado, lo acusan por no condenar el plebiscito. Tenés razón, le dije, el fin del mundo sería que el ministro fuera Olesker, que quiere quitarle “la plusvalía” (Marx, 1848) a los grandes empresarios. Silvita, como socialdemócrata de la centro izquierda, padece de pesadillas porque está obsesionado con la equidad y el igualitarismo desde que se enteró que Elon Musk (desagradable), Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Carlos Slim y los inventores de las nuevas aplicaciones como Uber, Mercado Libre, Airbnb pueden tener fortunas mayores al PBI de nuestra Toldería. Entonces le dije a Silvita que a mí como liberal de la centro derecha no me quita el sueño que esos tipos tengan esas enormes fortunas porque no la tienen abajo del colchón como el Rico Mac Pato, sino que la invierten, inventan cosas y tienen miles de empleados. Nos trenzamos en una discusión por guasap sobre la distribución del ingreso en la Toldería y con auxilio de la inteligencia artificial transcribo una pequeña parte:

Silvita: Me considero un tipo de izquierda y no me molesta que el gobierno me saque la mitad de la plata con el IASS, el IVA, la UTE, la gasolina y la contribución para que esa plata vaya para los pobres. Me molesta que esos supermillonarios no paguen brutos impuestos como cualquiera (Emoji de enojo).

Daniel: Yo me considero un tipo de centro derecha y no me molesta que me maten con el IASS y todo eso, pero me irrita que toda esa plata no llegue a las clases bajas y la mayor parte se evapore en las oficinas públicas encargadas de repartirla, en la burocracia, en las oenegés, sindicatos, comisiones, consultorías, asesores, congresos, viáticos y coffee breaks y en todo eso que ustedes saben hacer muy bien y le llaman distribución del ingreso, jaja (Emoji de inocente).