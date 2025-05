¿Es buena o mala la civilización? A primera vista puede parecer una pregunta disparatada, pero no lo es tanto. Ya Jorge Manrique nos dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor, y este es un aforismo que al parecer han adoptado una gran cantidad de ideólogos progresistas, para los cuales a medida que nos adentramos en el futuro las cosas se van haciendo cada vez peores. No algunas cosas, sino prácticamente todas, y todo gracias al modelo capitalista de mercado que padecemos.

Recordemos que el auge de este modelo viene acompañado por cosas que son por ejemplo los derechos humanos, el sistema democrático, el Estado del bienestar, la alfabetización prácticamente universal, la duplicación en un tiempo que se mide en decenios de la esperanza de vida, y podría seguir con una lista que ocuparía varias páginas. Pero problemas que indiscutiblemente ha causado este modelo de desarrollo (y que no se ve claro cómo algún otro posible, como que todos nos vayamos al campo a cultivar nuestro propio huerto, podría evitar sin causar una hambruna mundial), tales como el calentamiento global, la superpoblación, la injusticia en la distribución del ingreso, etc., no constituyen toda la realidad sino una parte de ella.