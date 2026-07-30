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    La comunicación del gobierno

    Sr. director:

    Cada época redefine qué espera de sus gobernantes. Hubo un tiempo en que la política era juzgada por las reformas que impulsaba y los problemas que lograba resolver. Hoy, en cambio, una parte creciente de esa evaluación parece depender de otra capacidad: la de comunicar.

    El reciente mensaje del presidente Yamandú Orsi, en el que afirmó que “callarse las buenas noticias no es humildad, sino un error político”, volvió a poner esa realidad sobre la mesa. La frase, más allá del contexto en que fue pronunciada, refleja una convicción cada vez más extendida: gobernar ya no consiste solamente en hacer; también consiste en contar lo que se hace. Y eso, en sí mismo, no tiene nada de reprochable.

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    En una democracia, explicar decisiones y rendir cuentas no solo es legítimo: es una obligación. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué hace un gobierno, por qué lo hace y qué resultados obtiene. El problema aparece cuando la comunicación deja de ser una herramienta de la gestión y comienza, lentamente, a ocupar su lugar.

    No es un fenómeno exclusivo del actual gobierno ni del Frente Amplio. La política contemporánea, en casi todas las democracias, ha incorporado una lógica en la que la disputa por la atención ocupa un espacio cada vez mayor. Los anuncios, las conferencias, los videos y las publicaciones en redes sociales forman parte de una estrategia permanente para instalar temas y construir agenda.

    La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando esa lógica empieza a condicionar las prioridades de quienes gobiernan?

    Las políticas públicas tienen tiempos que rara vez coinciden con los de la comunicación. Transformar la educación, mejorar la seguridad o impulsar reformas estructurales exigen años de trabajo, acuerdos complejos y resultados que no siempre son inmediatos. La comunicación política, en cambio, vive de la inmediatez. Necesita novedades constantes, mensajes breves y respuestas rápidas. Ambas dimensiones son necesarias, pero no obedecen a la misma lógica.

    Cuando la urgencia por comunicar desplaza la paciencia que requiere gobernar, aparece un riesgo evidente: que las políticas comiencen a pensarse también por su impacto comunicacional. La tentación del anuncio puede terminar siendo más fuerte que la del resultado.

    Esa tendencia también modifica la forma en que discutimos la gestión pública. Con demasiada frecuencia debatimos quién comunicó mejor una medida antes que si esa medida resolvió efectivamente el problema que pretendía atender. Analizamos el impacto político de un mensaje antes que el impacto real de una decisión. Poco a poco, el relato corre el riesgo de ocupar el lugar de los resultados.

    Uruguay ha construido una democracia donde los gobiernos, tarde o temprano, terminan siendo evaluados por la realidad y no por su capacidad para administrarla discursivamente. Esa ha sido una de nuestras fortalezas institucionales y conviene preservarla.

    Comunicar bien seguirá siendo una virtud. Pero gobernar bien seguirá siendo una obligación. Porque los gobiernos pueden construir un relato durante un tiempo. Lo que nunca podrán construir es una realidad distinta de la que viven los ciudadanos.

    Matías Guillama Vidal

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