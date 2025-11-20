  • Cotizaciones
    jueves 20 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La comunicación gubernativa

    Sr. director:

    Recuerdo hace unos años cuando, en el marco de una campaña electoral, un grupo de militantes dibujó una serie de gráficas en la zona del parque Rodó con las que ilustró la evolución del índice Gini junto con otros indicadores económicos. Fantástico.

    Leé además

    MSE

    Desarrollo inmobiliario en Carrasco
    Pedro Michelini Lerena 

    El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

    Hay una corriente teórica que dice que “lo que no se comunica no se hace”. Macanudo. Ahora, yo les pregunto: ¿el almacenero te avisa cuando subió el precio de la lechuga, o del café o de la yerba?, ¿acaso no te enterás o no se entera todo el barrio? Claro que sí. Porque es una acción que tiene un impacto relevante en tu bolsillo, en lo que comés, en el día a día. Ahora, si después de pagar no te diste cuenta y te tuvieron que avisar, tan importante no era.

    Lo que no se comunica y aun así se nota es lo verdaderamente importante. Lo que se comunica porque, si no, de otra forma nadie se entera es marketing, es de segunda. Y en lo personal estoy cansado de esta moda de “las cosas simples” o de pensar que alguien se tiene que sentar a escucharte para que le cuentes todas las cosas maravillosas que hiciste, pero de las que no se enteró nunca. Las cosas no son simples o complicadas, son importantes o irrelevantes. Y el mejor gobierno es el que no tiene la necesidad de comunicar lo que hace.

    O, peor aún, detrás de la gráfica en el mural está el mensaje subliminal de decir: “Mirá, burro, ¿cómo no te das cuenta de que te mejoré la vida?”. Esa superioridad que encierran las explicaciones desde arriba hacia abajo no son otra cosa que una herramienta para encubrir la vagancia de los gobernantes. Esta moda de la comunicación de la nada misma, o de la nada y tres cuartos, es el escudo del que no tiene capacidad de hacer nada trascendente. Si habrá de esos.

    Manuel Nogueira

    Selección semanal
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

    Por Guillermo Draper
    Tecnología

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los ‘deepfakes’ sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Despidos

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI intensifica sus acciones para “corregir la conducta” evasora

    Por Redacción Búsqueda
    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Auditoría realizada por ASSE muestra aumento de 170% en pagos al Círculo Católico entre los años 2020 y 2024

    Por Leonel García
    Una estación de servicio del sello Ancap. 

    La Ursea ordenó investigación administrativa en trámites de aperturas y traslados de estaciones de servicio

    Por Ana Morales
    Los barras, el actor predominante de la violencia en el fútbol uruguayo. 

    Otra advertencia en el Parlamento por la violencia en el fútbol: “Los barras van a ser futuros dirigentes”

    Por Juan Francisco Pittaluga