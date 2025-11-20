La comunicación gubernativa

Sr. director:

Recuerdo hace unos años cuando, en el marco de una campaña electoral, un grupo de militantes dibujó una serie de gráficas en la zona del parque Rodó con las que ilustró la evolución del índice Gini junto con otros indicadores económicos. Fantástico.

Hay una corriente teórica que dice que “lo que no se comunica no se hace”. Macanudo. Ahora, yo les pregunto: ¿el almacenero te avisa cuando subió el precio de la lechuga, o del café o de la yerba?, ¿acaso no te enterás o no se entera todo el barrio? Claro que sí. Porque es una acción que tiene un impacto relevante en tu bolsillo, en lo que comés, en el día a día. Ahora, si después de pagar no te diste cuenta y te tuvieron que avisar, tan importante no era.

Lo que no se comunica y aun así se nota es lo verdaderamente importante. Lo que se comunica porque, si no, de otra forma nadie se entera es marketing, es de segunda. Y en lo personal estoy cansado de esta moda de “las cosas simples” o de pensar que alguien se tiene que sentar a escucharte para que le cuentes todas las cosas maravillosas que hiciste, pero de las que no se enteró nunca. Las cosas no son simples o complicadas, son importantes o irrelevantes. Y el mejor gobierno es el que no tiene la necesidad de comunicar lo que hace.

O, peor aún, detrás de la gráfica en el mural está el mensaje subliminal de decir: “Mirá, burro, ¿cómo no te das cuenta de que te mejoré la vida?”. Esa superioridad que encierran las explicaciones desde arriba hacia abajo no son otra cosa que una herramienta para encubrir la vagancia de los gobernantes. Esta moda de la comunicación de la nada misma, o de la nada y tres cuartos, es el escudo del que no tiene capacidad de hacer nada trascendente. Si habrá de esos.