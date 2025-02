La consolidación fiscal

El futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha manifestado la necesidad de llevar adelante una consolidación fiscal. No obstante, el compromiso del presidente electo, Yamandú Orsi, de no aumentar impuestos plantea un desafío clave: ¿de qué manera se logrará este ajuste sin incrementar la presión tributaria? Entre las herramientas que pueden utilizarse en este proceso se encuentran la reducción del gasto público, la mejora en la eficiencia del Estado, la eliminación de exoneraciones fiscales injustificadas, la lucha contra la evasión y el fomento del crecimiento económico a través de incentivos a la inversión y la producción. Sin embargo, la experiencia demuestra que la carga de estos ajustes rara vez se distribuye de manera equitativa. Mientras los sectores más vulnerables ya no tienen margen para absorber recortes y los grandes capitales encuentran mecanismos para eludir su contribución, la clase media suele ser la más afectada.