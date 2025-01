Nuevamente me dirijo a usted con relación al tema, ya expuesto, de la Cooperativa Municipal de Consumo, a la cual, como he dicho desde estas páginas, fui socia por 13 años sin haber utilizado jamás sus servicios, y, por ende, no deber suma alguna. Pero al momento de decidir presentar la renuncia, junto al pedido de devolución del importe correspondiente a mis acciones, nunca recibí acuse de recibo, ni se me ha informado quiénes son las autoridades, ya que dicha cooperativa está intervenida judicialmente y sus autoridades fueron desplazadas.