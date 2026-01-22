  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    La declaración conjunta sobre Venezuela

    Sr. director:

    He leído con atención la declaración conjunta de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay ante los hechos ocurridos en Venezuela.

    Aun si uno pudiera suscribir sin mayores reparos lo que allí se dice, resulta sorprendente lo que no se dice.

    Una declaración conjunta y equilibrada de América Latina, toda ella, ante el caos que estamos viviendo sería deseable y debería ser posible. Lo acontecido en Venezuela desde las elecciones del 2025 hasta la fecha proporciona, sin duda, una clara oportunidad.

    La declaración conjunta, a la que Uruguay adhiere, opera en sentido contrario. Divide y fragmenta. La absoluta incapacidad de llegar a acuerdos, aun tratándose de defender principios fundamentales, desprestigia persistentemente a América Latina. A todos nosotros. Al “patio trasero” como nos define, sin alarma aparente alguna, el secretario de Estado Marco Rubio.

    Cabe entonces preguntarse si un país como Uruguay, cuyos principios y valores compatibles con la Carta de la ONU son universalmente reconocidos, así como su apego a la democracia como sistema político, necesita acompañar estos “conjuntos” de ocasión.

    No lo necesitamos. Tenemos autoridad moral y política para denunciar todo el lamentable proceso en Venezuela y su aún muy incierto y ambiguo desenlace, sin hacerle el juego a nadie.

    Gonzalo Pérez del Castillo

