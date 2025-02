La envidia, ese enemigo escondido

Según la RAE, “la envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee”.

Frente a una persona que triunfa en la vida y en especial quien triunfa luego de un gran esfuerzo, como es el caso, contado muchas veces por él mismo, de un excandidato a la presidencia de la República y exitoso empresario que comenzó trabajando en la feria hasta llegar a la posición actual, eso a alguien puede despertarle admiración y a su vez estímulo, al ver que no es requisito sine qua non para llegar a la meta trazada tener una posición económica holgada, sino que triunfa quien se lo propone, trabaja duro para esquivar todos los obstáculos que se le presentan y tarde o temprano llega a obtener lo que se propuso. Aquí me permito recordar el caso de una compañera de facultad, quien luego de jubilada comenzó la carrera de Derecho en la Udelar, dando previamente unas materias que en su momento le habían quedado pendientes, del entonces Preparatorio.