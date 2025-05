La eutanasia

Con plena conciencia de su inmediato futuro, en enero, Mujica pidió a los medios que no lo acosaran con entrevistas. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, expresó. En ese momento agregó que se iba “totalmente tranquilo y agradecido”. Nunca habló de dolor ni sufrimiento extremo, a pesar de la repercusión nutricional y la imposibilidad de alimentarse que conlleva inexorablemente la enfermedad que sufría.