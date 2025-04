Leo en la prensa que el retiro de los 71 pilotes ubicados en el Río de La Plata a unos 3 km de Punta Yeguas, vestigio de la fallida “Regasificadora Gas Sayago” le costará al Estado no menos de 8 millones de dólares.

Me causa una mezcla de estupor, indignación y rabia por lo que no pudimos hacer o mal hicimos, pero también por lo que no podemos ver, nos negamos hacer y con ello ser.