Dado que se va a volver a insistir en el nuevo Parlamento con legalizar la “ley de eutanasia”, es oportuno puntualizar que me parece que sería un grave error legalizarla.

1) En primer lugar se sabe que en los países en los que se ha despenalizado la eutanasia la práctica de la ley termina desbordando los propósitos iniciales y conduce a una pendiente resbaladiza que afecta a colectivos para los que no se había pensado la ley, como los enfermos psiquiátricos, los menores de edad, y esa normalización conduce incluso a que algunos médicos y enfermeros ofrezcan la eutanasia como “remedio” del sufrimiento a pacientes que no lo han pedido.

2) Teniendo ya una “ley de cuidados paliativos”, en la medida en que no sean universales, se termina poniendo fin a la vida mediante la eutanasia a personas de la población con menos recursos, a la población más pobre que no puede acceder a los cuidados paliativos, concluyendo en una flagrante injusticia y discriminación. La experiencia de los países que tienen ambas leyes aprobadas es muy mala, llevando a que muera gente que no ha pedido la eutanasia.