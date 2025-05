La Marcha del Silencio

El mismo frío que abrazó a quienes marcharon en 1996 vuelve 30 marchas después. Ojos llorosos, narices rojas, cuellos abrigados con pañuelos que llevan una flor. No se sabe si el temblor es por las temperaturas de mayo o por el recuerdo. Carteles hechos a mano, sostenidos por manos frías y adoloridas no por el peso, sino por no tener un pasado resuelto.