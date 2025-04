La renuncia de la ministra de Vivienda II

No conozco a la Sra. Cairo, pero vaya de ejemplo. Pasa con el IRPF, sin ajustar a condiciones de mayor equidad, y devoluciones referentes a los gastos familiares y de cuidados. El gobierno de izquierda cobra donde puede abrevar más fácil. No ve que se va transformando en un impuesto al esfuerzo de quienes trabajan más y más pagan, y no de quienes tienen más patrimonio o mayor rentabilidad y realizan, asesorados, planificación fiscal, elusión o reciben subsidios para asegurar su inversión.

Posiblemente no se pueda avanzar en imposiciones dentro del sistema de mercados global, pero hay que asumirlo. Tener la energía limpia no da si es paga por los hogares de los trabajadores como la más cara de Latinoamérica. Frente Amplio quo vadis. Sincerarse, asumir autocritica, definir lo posible para no seguir vaciando el país de jóvenes que se van o no tienen hijos. No prometer sistemas integrales de salud si las cápitas no dan para pagar el programa exigible por la gente a prestadores.

Esperamos con esperanza que existan políticas nacionales consensuales sobre la niñez y se puedan financiar. Mientras tanto, seguir trabajando y aportando.

Saludos cordiales.

Dr. Marcelo Avellanal

CI 2.939.285-2