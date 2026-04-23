  • Cotizaciones
    jueves 23 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La salud mental en Uruguay

    Sr. director:

    Leé además

    Homero Bagnulo

    Eficacia de las mascarillas durante la pandemia
    Semanario Búsqueda 

    Aclaración

    En los últimos años, el sistema de salud mutual del Uruguay ha crecido en tamaño, pero no necesariamente en calidad de atención.

    Quienes hemos pasado por una internación, o acompañado a un familiar en esa situación, conocemos de cerca las grietas que el sistema prefiere ignorar. Uno de los problemas más graves es la omisión de la medicación habitual del paciente al momento de la internación.

    Personas que toman medicamentos diarios por indicación médica ven interrumpido su tratamiento sin explicación, sin consulta, sin aviso. Esto no es un detalle menor: puede tener consecuencias serias para la salud. Sin embargo, sucede con una frecuencia que debería alarmar a las autoridades.

    Otra falla recurrente es la falta de comunicación y coordinación entre los turnos del personal de salud. El médico de la mañana, muchas veces, no sabe lo que ordenó el de la noche. La enfermera que recibe al paciente no tiene información clara sobre lo que sucedió en las horas anteriores. Cada turno parece empezar de cero, y el paciente queda atrapado en esa desconexión.

    A esto se suma el desconocimiento de la historia clínica o a buena parte de ella. Los profesionales atienden sin tener acceso completo al historial del paciente. Se repiten estudios, se ignoran antecedentes, se toman decisiones con información incompleta y, a veces, hasta contradictoria. En la era digital, cuando toda la información podría estar al alcance de un clic, seguimos funcionando como si el papel fuera el único soporte posible.

    Pero, quizás, lo más doloroso es el trato. El paciente y su familia son recibidos, atendidos y derivados como objetos que pasan por una línea de producción. No hay mirada, no hay escucha, no hay empatía. Se responde a preguntas con respuestas automáticas. Se ignora el miedo, la angustia, la necesidad de entender lo que está pasando. La enfermedad ya es difícil, el trato deshumanizado la hace insoportable.

    El problema también llega por vía administrativa. Cobros mal hechos, cobros duplicados, facturas que no coinciden con lo convenido. Cuando el afiliado intenta reclamar, se encuentra con una burocracia que parece diseñada para agotar. Empleados que no conocen el sistema, derivaciones infinitas y esperas interminables. Lo que debería ser una simple corrección, se transforma en una odisea que consume tiempo y paciencia.

    Y está también el tema de los traslados en ambulancia. Pacientes que son movidos sin los recaudos necesarios, sin la compañía adecuada, sin la atención que su estado requiere. El traslado es parte del tratamiento, no un trámite menor; a veces se lo trata como si fuera un encargo más, sin considerar quién va adentro.

    No se trata de culpar a los trabajadores de la salud, quienes, en su mayoría, hacen lo que pueden con lo que tienen. Se trata de un sistema que ha perdido de vista lo esencial: que detrás de cada cama hay una persona y detrás de esa persona hay una familia que merece respeto, información y buen trato.

    Uruguay se enorgullece de su sistema mutual de salud. Pero el orgullo debe estar acompañado de autocrítica. Si no reconocemos los problemas, no podemos solucionarlos. Y, si no los solucionamos, seguimos fallando a quienes más lo necesitan.

    Es hora de que las instituciones de la salud escuchen a los pacientes, a las familias, a la gente que todos los días confía su salud y su vida en un sistema que muchas veces los defrauda. La salud no es un negocio más; es un derecho. Y los derechos se cuidan, se respetan y se defienden con palabras y también con cartas como esta.

    Rafael Colombo Pini

    Selección semanal
    Cargo académico

    La ginecóloga Fernanda Nozar dejará la dirección general de Salud del MSP

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda
    Actividad económica

    La economía uruguaya recuperó un “mayor dinamismo”, afirma el Banco Central

    Por Redacción Búsqueda
    Periodismo

    Búsqueda se suma a medios de América Latina que aplican IA con impacto en sus negocios

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Uno de los eventos de discusión en torno al Diálogo Social, en julio de 2025. 

    Reforma del sistema de protección social instala debate sobre una “estatización” de las AFAP

    Por Redacción Búsqueda
    Patricia Bullrich en octubre de 2025, al encabezar el acto central por el aniversario de la Policía Federal Argentina.

    Entrevista a Patricia Bullrich: “Uruguay tiene una tasa de homicidios incompatible con su tipo de sociedad”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Pantalla de la computadora de la directora de BBSIM, Rossana Etcheverry.

    Maternales ofrecen a padres monitoreo con cámaras como un “diferencial”, pero desde el MEC y el sindicato lo cuestionan

    Por Nicolás Delgado
    Un hombre lee la portada del diario La República, octubre de 2010.

    Organismos públicos continúan contratando publicidad y suscripciones a empresas embargadas identificadas como “diario La República”

    Por Santiago Sánchez