La situación de Montevideo y China

El jueves llegué desde China, y el golpe de volver a la realidad nuestra, a otra velocidad, no fue pequeño. Yantai, en el norte, la costa maravillosa, es ya casi Miami, un lujo de rascacielos y autos de alta gama en las avenidas con paisajismo oriental. No es fácil comunicarse, aunque la picardía criolla y buscar VPN (por sus siglas en inglés de “red privada virtual”) y alternativas para disfrazarnos de japoneses o coreanos nos permita colarnos a los sitios y los motores de búsqueda prohibidos por el gobierno y hasta encontrar y participar en festejos de pascua subterráneos de los pocos y fervorosos católicos.

Cuando me acerco, queda claro el problema. Un ómnibus y tres autos estacionados en lugar prohibido en la acera derecha, en la sede del Frente Amplio, trancando ómnibus y autos en Colonia y a una cuadra de la intendencia. Ni un inspector a la vista, no van a multar a compañeros.

Esto me indigna y me da tristeza. Si le parece ser dueño de la ciudad porque algunos ciudadanos lo designaron y hacer los desarreglos que se le ocurran sin pensar en los demás, como copropietario de Montevideo ya no lo consideraré para la renovación del contrato de administrador.

Más aún cuando por llamarse Bergara consiguió regalarle plata del Banco República (BROU) a Peñarol para que se haga un estadio que no repagará nunca, y aunque se haya asociado con el Cejas Sanguinetti, el acomodo FIFA-Damiani, y una participación para Mujica a través de la empresa brasileña, para repartirse entre ellos la diferencia entre el costo real y lo que puso el BROU. Porque, para referencia, una cotización que me pidió Luis Macció, incluyendo iluminación y según el estándar FIFA de verdad, daba 25 millones de dólares, no 48. Nunca nadie más me llamó.

Ya no es una cuestión de camisetas. No es que no lo vaya a votar a Bergara porque sea rayado y para entrar en la intendencia igual se disfraza de tricolor. Es porque, si agarra la billetera, nos deja sin nada.

Para avanzar hacia una sociedad más desarrollada, aun a nuestra manera, es necesario seriedad y marcar a fuego a los delincuentes para que no se nos cuelen. En China, los cocinan.

Un pedido, por favor: como los políticos corruptos nos obligan a votar porque la Corte Electoral les paga cada voto que consigan, si pensaba votar a Bergara, vaya a votar y vote en blanco. Que cada voto en blanco sea un voto contra Bergara y para que el voto popular no sea más obligatorio.

Ing. José Martín Zorrilla