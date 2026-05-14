La trampa uruguaya: estabilidad sin desarrollo

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Uruguay suele mirarse a sí mismo con una mezcla de orgullo histórico y resignación contemporánea. Orgullo por haber construido una democracia estable, un Estado relativamente sólido y una sociedad más igualitaria que la media regional. Resignación porque, pese a décadas de estabilidad institucional y crecimiento intermitente, el país parece incapaz de dar el salto definitivo hacia el desarrollo pleno. No hacia el relato del desarrollo, sino hacia la realidad concreta: salarios altos sostenibles, innovación tecnológica, productividad competitiva, infraestructura moderna, educación de excelencia y un Estado eficiente.

El problema de Uruguay no es únicamente económico. Es cultural, político, estructural y, en muchos aspectos, psicológico. El país funciona razonablemente bien para estándares latinoamericanos, pero extremadamente mal si se lo compara con las naciones que realmente lograron desarrollarse. Uruguay se acostumbró a compararse con vecinos en crisis y no con los países que deberían ser su verdadera referencia.

El primer gran obstáculo es la mediocridad estructural del sistema político. En Uruguay existe una enorme dificultad para pensar proyectos nacionales de largo plazo. Cada administración gobierna mirando el próximo ciclo electoral, no las próximas décadas. Las reformas profundas, las únicas capaces de transformar un país, suelen ser políticamente costosas y socialmente conflictivas. Por eso se postergan de manera indefinida.

La dirigencia política uruguaya, salvo excepciones, administra el presente, pero evita enfrentar los problemas estructurales. Se discuten permanentemente asuntos menores mientras los desafíos estratégicos permanecen intocados: la decadencia educativa, la pérdida de competitividad, el envejecimiento demográfico, la burocracia estatal, la dependencia productiva y el atraso logístico.

Uruguay posee además un problema cultural profundo: la aversión al riesgo y al crecimiento agresivo. Existe una fuerte cultura de preservación del equilibrio antes que de expansión. Eso genera estabilidad, pero también inmovilismo. El país muchas veces parece más preocupado por no empeorar que por mejorar de manera radical.

Mientras otras naciones pequeñas entendieron que debían competir ferozmente para sobrevivir, como Singapur, Irlanda, Estonia o incluso Emiratos Árabes Unidos, Uruguay mantiene una lógica económica y administrativa pesada, lenta y conservadora. Se penaliza al que produce, se sospecha del éxito económico y se naturaliza que emprender sea difícil.

El sistema impositivo es un claro ejemplo. Uruguay tiene una presión fiscal elevada para el nivel de riqueza que genera. El Estado absorbe enormes recursos, pero los resultados son mediocres en áreas fundamentales. La educación pública pierde calidad año tras año. La infraestructura avanza lentamente. La burocracia continúa creciendo. El gasto público rara vez disminuye; simplemente cambia de destino.

El problema no es solo cuánto gasta el Estado, sino cómo lo gasta. Uruguay desarrolló una estructura estatal diseñada para sostenerse a sí misma antes que para maximizar eficiencia nacional. Existen organismos redundantes, procesos administrativos absurdamente lentos y un aparato público que muchas veces premia la permanencia más que el rendimiento.

A esto se suma un fenómeno especialmente dañino: la captura corporativa del debate nacional. En Uruguay, numerosos sectores organizados poseen capacidad de bloqueo. Sindicatos, corporaciones profesionales, estructuras partidarias y grupos de interés pueden impedir reformas esenciales. El resultado es un país donde cambiar algo importante se vuelve muy difícil.

La educación representa probablemente el ejemplo más dramático del fracaso estructural uruguayo. Un país pequeño, sin recursos naturales extraordinarios y lejos de los grandes mercados mundiales debería haber entendido hace décadas que su única posibilidad real de desarrollo era transformarse en una potencia de capital humano. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

El deterioro educativo es evidente. Bajos niveles de comprensión lectora, dificultades crecientes en matemáticas, deserción, pérdida de exigencia académica y una incapacidad crónica para adaptar el sistema a las demandas del siglo XXI. Uruguay continúa formando jóvenes para un modelo económico que ya no existe.

Y lo más grave es que gran parte del debate educativo está ideologizado. Se discute más sobre poder sindical y estructuras burocráticas que sobre excelencia académica. El sistema parece diseñado para proteger adultos antes que para formar estudiantes competitivos globalmente.

El mercado laboral refleja otra contradicción profunda. Uruguay necesita productividad alta para sostener salarios altos, pero al mismo tiempo posee rigideces que desalientan inversión, crecimiento empresarial y generación masiva de empleo dinámico. Muchas empresas sobreviven apenas. Muchas inversiones potenciales terminan yéndose a otros países con menores costos y mayor flexibilidad.

Existe además una dificultad histórica para construir escala económica. Uruguay tiene un mercado interno pequeño y depende mucho de factores externos. Eso obliga a competir internacionalmente con inteligencia, agresividad comercial y visión estratégica. Sin embargo, el país muchas veces actúa con lentitud diplomática y exceso de cautela.

La inserción internacional uruguaya sigue siendo limitada para el potencial que podría tener. Mientras el mundo avanza hacia cadenas globales de valor, innovación tecnológica y acuerdos comerciales dinámicos, Uruguay continúa atrapado de forma parcial en discusiones regionales estancadas y restricciones estructurales del Mercosur.

Otro factor crítico es la demografía. Uruguay envejece con rapidez. Tiene baja natalidad y creciente presión sobre su sistema previsional. Cada vez habrá menos personas trabajando para sostener más jubilaciones, más gasto sanitario y un Estado costoso. El problema no es futuro; ya comenzó.

Sin crecimiento económico fuerte y sostenido, esa ecuación se vuelve explosiva. Y el crecimiento sostenido requiere productividad, inversión, innovación y reformas estructurales. Exactamente aquello que el sistema político uruguayo más dificultad tiene para ejecutar.

También existe un problema de ambición nacional. Uruguay muchas veces se conforma con ser “el menos malo” de América Latina. Pero eso no alcanza para desarrollarse. El desarrollo exige obsesión por la excelencia, competitividad internacional, disciplina estratégica y capacidad de ejecución. Exige tomar decisiones incómodas.

Los países desarrollados no llegaron allí solo por tener democracia o estabilidad. Llegaron porque construyeron sistemas educativos de élite, infraestructura moderna, burocracias eficientes, seguridad jurídica robusta y economías altamente productivas. Uruguay tiene algunas bases importantes, pero está muy lejos de completar esa transformación.

Incluso sectores donde el país posee ventajas claras, como agroindustria, logística, tecnología o servicios globales, enfrentan limitaciones estructurales. La infraestructura portuaria y ferroviaria sigue siendo insuficiente. Los costos energéticos y logísticos continúan siendo elevados. La velocidad administrativa muchas veces espanta oportunidades.

Existe además una contradicción ideológica persistente: se pretende alcanzar estándares europeos con niveles de productividad latinoamericanos. Eso es económicamente inviable a largo plazo. No se puede sostener un Estado caro, altos costos laborales y servicios públicos amplios sin una economía extremadamente competitiva.

Uruguay tampoco logró construir una cultura fuerte de innovación tecnológica. Aunque existen sectores dinámicos y empresas exitosas, el ecosistema general sigue siendo pequeño. El país invierte poco en investigación y desarrollo. La conexión entre universidades, industria y tecnología continúa siendo débil.

En lo social, Uruguay enfrenta además un deterioro silencioso pero profundo. El aumento de la violencia, el narcotráfico y la fragmentación social indican que la estabilidad histórica ya no puede darse por garantizada. El país todavía conserva instituciones sólidas, pero empieza a mostrar síntomas de desgaste que hace 20 años parecían impensables.

Sin embargo, el mayor problema quizá sea otro: Uruguay todavía no asumió del todo la magnitud de sus desafíos. Gran parte de la sociedad continúa creyendo que la estabilidad institucional por sí sola garantiza el progreso. No es así. La estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente.

El desarrollo requiere una mentalidad nacional distinta. Requiere aceptar que competir globalmente implica sacrificios, reformas profundas y exigencia constante. Requiere abandonar la lógica del corto plazo. Requiere dejar de administrar la decadencia lentamente y empezar a construir de forma agresiva el futuro.

Uruguay tiene fortalezas reales: institucionalidad, baja corrupción relativa, estabilidad democrática, ubicación estratégica, capacidad agroexportadora y cierto capital humano. Pero esas fortalezas por sí solas no alcanzan para convertirse en un país desarrollado.

El verdadero salto exige algo mucho más difícil: transformar la cultura política, económica y social del país. Exige abandonar la complacencia histórica y asumir que el mundo actual no premia a los países simplemente ordenados. Premia a los países competitivos, innovadores y obsesionados con la eficiencia.

Y hoy, aunque duela admitirlo, Uruguay todavía está muy lejos de ser eso.

Pablo Viera