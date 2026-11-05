Las devoluciones del Fonasa

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El 26 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo dictó el decreto N.º 317/025, modificando la metodología de cálculo del costo promedio equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud y, con ello, los parámetros que determinan las devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).La medida generó casi 650 recursos administrativos, muchos de ellos de carácter grupal, que nuclean a miles de trabajadores. Entre ellos se encuentran los promovidos por la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Apromute) y el Centro Integral del Personal de Antel (CIPA), con la adhesión de numerosos afiliados, en los que se cuestiona la legalidad de la modificación y se plantea, entre otros aspectos, su eventual afectación de derechos constitucionales y del principio de reserva legal en materia tributaria.También se solicitó la suspensión transitoria de la aplicación de la medida y el acceso a información relacionada con indicadores de calidad, resultados, auditorías y gestión de la Junta Nacional de Salud, particularmente en lo referido al financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Al no haberse obtenido respuesta en tiempo y forma, agotada la vía administrativa se abre ahora la instancia jurisdiccional. Serán las acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo las que determinarán si el decreto N.º 317/025 se ajusta a la Constitución y a las leyes y si el Poder Ejecutivo actuó dentro de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico.Una discusión que excede lo jurídico. Pero el problema no termina en la legalidad del decreto. El Fonasa requiere cada vez mayores recursos públicos, y los datos conocidos durante este año agregan una dimensión que entendemos imprescindible incorporar al debate.Según información a la que se pudo acceder, el déficit financiero del Fonasa aumentó 20% en 2025 respecto al año 2024. La diferencia requiere nuevamente el aporte de Rentas Generales, es decir, recursos provenientes de los contribuyentes, entre ellos, los mismos trabajadores alcanzados por las modificaciones introducidas por el decreto N.º 317/025.El Poder Ejecutivo ha estimado que el cambio en el CPE permitirá reducir las futuras devoluciones del Fonasa entre US$ 70 millones y US$ 80 millones anuales, y que entre 60.000 y 70.000 personas dejarían de recibirlas1 y unas 85.000 recibirían un monto menor2 a partir de 2027. La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿es suficiente modificar el mecanismo de devolución de los aportes de los trabajadores para atender un problema de financiamiento que año a año representa cientos de millones de dólares?Lo que entendemos imprescindible es conocer, con igual claridad, cuánto cuesta el sistema, cómo evolucionan sus ingresos y sus egresos, qué resultados obtiene, qué controles se realizan y cuáles son las razones de su creciente necesidad de recursos de Rentas Generales.

¿Qué ocurre con los recursos de los trabajadores? El régimen de devolución del Fonasa fue establecido por ley y procura reintegrar los excedentes que, conforme a los parámetros legales, superan el monto que corresponde aportar. Ahora, mediante un decreto, el Poder Ejecutivo modificó uno de los elementos centrales utilizados para determinar ese cálculo. El efecto práctico será que parte de los recursos que anteriormente retornaban a los trabajadores permanezcan dentro del sistema.Hay quienes hablan de un impuesto encubierto; otros, de apropiación indebida. El gobierno sostiene que se trata de una corrección metodológica destinada a solucionar errores de diseño y que no responde a una finalidad fiscal.

Precisamente por ello, entendemos que debe existir una discusión pública transparente sobre sus fundamentos, sus efectos y su adecuación al marco constitucional y legal. Porque si el problema es el financiamiento del sistema, corresponde preguntar: ¿hasta dónde se está dispuesto a admitir el déficit?; ¿cuánto más deberá cubrirse con Rentas Generales?; ¿cuánto más recaerá sobre trabajadores y ciudadanos?; ¿y cuáles son las prioridades que determinan la asignación de esos recursos?Una reflexión sobre prioridades. Estas preguntas adquieren especial relevancia frente a otra decisión adoptada durante este período. Mientras se modifica por decreto el régimen legal que incide sobre las futuras devoluciones del Fonasa, el Poder Ejecutivo aprobó por ley el salvataje del Casmu. Durante su tratamiento parlamentario, el proyecto fue modificado y quedó establecido un aporte inicial de aproximadamente US$ 110 millones, con posibilidad de ampliación bajo determinadas condiciones.Pero entendemos legítimo plantear una pregunta a la opinión pública: ¿qué controles a la gestión y el gasto del Casmu ha realizado el gobierno previo a la aprobación de la ley de salvataje? ¿Es necesario elevar el costo del sistema o hay algún agujero negro que tapar?