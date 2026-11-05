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    Las infancias trans

    Sr. director:

    Como mujer trans, madre y ciudadana, rechazo las expresiones del periodista Fernando Vilar durante el programa Buscadores, emitido por Canal 5 el 30 de octubre de 2026.

    Al plantear una situación hipotética sobre una criatura que expresa su identidad de género, el periodista preguntó: “¿Le pego un tiro y un problema menos?”. Luego consultó cómo abordar esa situación.

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    Reconocer ese contexto es necesario para describir lo ocurrido con rigor. También lo es señalar que recurrir a la imagen de dispararle a una criatura y vincularla con tener un problema menos constituye una expresión grave e inaceptable. Formularla como pregunta hipotética no elimina la responsabilidad de quien la pronuncia.

    Me preocupa lo que puede sentir una niña o un niño trans al escuchar esas palabras. Me preocupa también la familia que busca orientación y encuentra, en una pantalla de televisión, una expresión que relaciona la identidad de su hijo con la violencia y la idea de ser un problema.

    Las infancias y adolescencias trans merecen crecer con seguridad, afecto y respeto. Sus familias necesitan información seria y espacios donde puedan expresar sus dudas sin que sus hijos sean presentados como una tragedia o una carga.

    Defiendo la libertad de expresión y el derecho a debatir las políticas públicas. Esa libertad también permite exigir explicaciones y cuestionar la actuación de un periodista. Tener un micrófono supone asumir responsabilidad por lo que se dice, especialmente cuando se habla de niñas, niños y adolescentes.

    La televisión pública debe ofrecer un espacio donde toda la ciudadanía sea tratada con dignidad. Esa responsabilidad alcanza a quienes conducen, producen y supervisan sus contenidos.

    Respaldo el rechazo expresado por Canal 5 y su solicitud de rectificación pública. Pido a Fernando Vilar que reconozca la gravedad de sus palabras y presente disculpas explícitas a las personas trans y a sus familias, especialmente a las infancias y adolescencias trans.

    Solicito que esa rectificación tenga lugar en el propio programa, en un espacio de características equivalentes, y que se concrete la participación de personas trans y sus familias anunciada por el canal. También considero necesario escuchar a profesionales con experiencia en su acompañamiento.

    Espero que las instancias de formación y sensibilización anunciadas se traduzcan en criterios editoriales claros y en un tratamiento responsable de estas realidades.

    Hablo desde mi experiencia, pero también desde una convicción que debería unirnos: ninguna criatura debe ser humillada por expresar quién es. Su dignidad merece una defensa clara, por encima de cualquier afinidad política o personal.

    A quienes somos personas adultas nos corresponde escuchar, acompañar y proteger. Esa responsabilidad también se ejerce frente a una cámara.

    Marisol Díaz de Córdova

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