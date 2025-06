Las relaciones con Argentina

De modo preliminar, para referirme a las relaciones de nuestro país con la Argentina, debo precisar que, como decimos los abogados, me comprenden las generales de la ley… Y me comprenden porque quiero a ese país y a su gente, porque a lo largo de mi larga vida siempre recibí, en la Argentina, un trato afectuoso y amable, porque me otorgaron distinciones de diverso tipo en el plano universitario y académico y porque, por resolución del presidente Juan Domingo Perón, recibí una de las condecoraciones de más alto nivel que otorgan los gobiernos de ese querido país.