Lecciones del cónclave

Sorteada la primera etapa de macaneo en torno a quién sería electo, sigue la segunda: ¿Será continuador de Francisco o conservador? ¿O moderado? (¿Qué querrá decir?). ¿Feminista o antifeminista? ¿Qué zapatos usará? Etc., etc. Y resulta que, el cerno de los primeros pronunciamientos del Santo Padre fue: La paz, la fe, Cristo. ¿Sorpresa otra vez? Solo para quien no entendió nada.

Para empezar, en determinado plano, el papa siempre será “conservador”: su primera responsabilidad es ser custodio de la fe. Como le gustaría decir al papa Francisco, Cristo armó bruto lío cuando vino al mundo, pero no en lo medular (“No piensen que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. “ Mt. 5:17).

A partir de ese cerno, de asegurar que la realidad debe siempre mirarse a la luz de la fe, a la luz del mensaje de Cristo, del amor y de la paz, es que la Iglesia, junto con su papa, debe ir escudriñando los tiempos (que no son iguales en todos los lugares), para tratar de discernir dónde poner más acelerador, dónde más freno, dónde torcer un poco para la derecha, dónde enderezar un poco a la izquierda… sabiendo, siempre, que nunca alcanzará un estado de perfección y quietud.

Yo no soy nadie y no tengo el privilegio de conocer al nuevo papa, ni información privilegiada de especie alguna, pero estoy encantado. Para mi incredulidad cerril, esta elección es, además de todo, un sacudón.

En definitiva, no hay DT como el Espíritu Santo.

Ignacio De Posadas