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El mundo del trabajo cambia. Lo hace de manera silenciosa pero constante, redefiniendo vínculos, roles y necesidades que el marco normativo no siempre logra acompañar al mismo ritmo.
En ese contexto me permito compartir una reflexión sobre una iniciativa legislativa que, considero, merece atención: el proyecto de ley presentado en agosto de 2025 ante la Cámara de Representantes, que propone modificar el artículo 3 de la Ley 18.572, permite que en los procedimientos de conciliación previa ante el Ministerio de Trabajo los interesados puedan ser asistidos no solo por abogados, sino también por licenciados en Relaciones Laborales.
La Licenciatura en Relaciones Laborales, radicada en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, forma profesionales con conocimiento específico en derecho laboral, negociación colectiva, resolución de conflictos, psicología laboral y seguridad social. No es una carrera paralela a la abogacía, sino complementaria. Sus materias son revalidadas académicamente con los planes de Abogacía y Notariado de la misma facultad, lo que da cuenta de su solidez técnica.
La conciliación laboral es un proceso que demanda, además del conocimiento jurídico, habilidades de escucha, mediación y comprensión del entorno organizacional. Incorporar al licenciado en Relaciones Laborales en esta instancia no significa restar, sino sumar: enriquecer el proceso con una mirada integral que beneficia a todas las partes.
Vale la pena mencionar que muchos de estos profesionales ya desempeñan funciones de conciliación dentro del propio Ministerio de Trabajo, con reconocida idoneidad. Reconocer esa capacidad también en el ámbito privado sería simplemente dar coherencia a una realidad que ya existe.
El sistema de relaciones laborales uruguayo tiene una larga tradición de innovación y adaptación. Quizás este sea un momento para seguir en ese camino.
Madelón Lescano Algalarondo
Técnica asesora en Relaciones Laborales