  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ¿Lo político por sobre lo jurídico?

    Sr. director:

    Leé además

    Alberto Keresztes Kranjec

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo
    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia

    Como es sabido, recientemente el gobierno tomó la decisión de dejar sin efecto el proyecto Neptuno/Arazatí para llevar adelante obras con similar finalidad en la localidad de Aguas Corrientes. También son conocidos los fundamentos críticos acerca del proyecto Neptuno/Arazatí: de índole técnica, ambiental, económico-financiero, etc.; aspectos que expresamente quiero dejar por fuera del presente comentario.

    La referida resolución se implementó tan simple como linealmente. En efecto, se trasladó —así nomás— el contrato resultante de la Licitación Pública Internacional original, con idéntico adjudicatario, de un proyecto al otro (adecuándose el precio, supuestamente, US$ 100 millones menos).

    Previa constancia de que la información que manejo se reduce a la que ha trascendido por los medios de prensa, y que no he accedido a las actuaciones administrativas referidas al proceso licitatorio correspondiente, sencillamente me permito plantear algunas interrogantes sobre el tema, desde la perspectiva de los principios de la Administración Financiera del Estado y desde la regulación legal de la Contratación Administrativa.

    ¿Es viable jurídicamente, es arreglado a derecho, saltearse el proceso competitivo que pudiera corresponder, la Licitación Pública, para la ejecución de la obra en Aguas Corrientes una vez descartado el proyecto Neptuno?

    ¿Es posible legalmente trasladar o derivar el objeto del contrato (tan específico y complejo) por simple acuerdo de partes (Administración/adjudicatario o contratante) de una obra a otra?

    ¿No cambia el objeto de la contratación al cambiar la localización de semejante obra, sus múltiples especificaciones técnicas, condiciones, precio, modalidades, plazos, etc.?

    Y si efectivamente cambia el objeto del contrato, porque se trata de otra obra diversa, ¿no se vuelve a la primera de las preguntas?

    ¿No se perjudican legítimos intereses y derechos de terceros, de potenciales proyectistas y proveedores, mediante esta suerte de traslado contractual? ¿No se vulnera el principio de transparencia en la contratación pública?

    En fin, desde antes de asumir, el gobierno sostenía una postura crítica sobre el proyecto Neptuno y tomó una alternativa; por su lado, al Consorcio adjudicatario le interesaba mantener el contrato, aunque fuera por un monto menor, y acompañó la alternativa.

    La pregunta, en definitiva, es si el proceso que comprende este nuevo contrato público se compadece jurídicamente con las normas vigentes en materia de Administración Financiera del Estado y con la regularidad de la Contratación Administrativa.

    Como se comprenderá, del sentido de la respuesta dependerá la naturaleza del precedente en la materia, sus implicancias y derivaciones.

    Queda por delante la anunciada interpelación al ministro de Ambiente y, en su oportunidad, el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República.

    Tal vez las resultas de la instancia parlamentaria y los fundamentos del respectivo dictamen ayuden a responder la pregunta del título: ¿otra vez lo político por sobre lo jurídico?

    Daniel Lamela

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga