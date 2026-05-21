Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

¿¿Qué mejor...??

Conmemorar los 100 años del Palacio Legislativo... Si la idea de la tan discutida propuesta de construir un nuevo edificio (¡otro más!) fuese “mejorar el Parlamento”, creo que no habría mejor manera de hacerlo que bajando los sueldos de los legisladores, o sea, que los legisladores se bajen sus sueldos y, especialmente, que trabajen más y mejor, bastante más y bastante mejor... y, básicamente, que se ocupen de los problemas reales de la población y del país. ¿Qué mejor?

Esta idea/propuesta de un nuevo edificio es una bofetada a la ciudadanía, a todos quienes los votamos pensando, como siempre, que se preocuparían e intentarían solucionar nuestros problemas, o sea, que darían lo mejor de sí para tener un mejor Uruguay, en el sentido más amplio. Gastar más no sería una opción si pensaran en la gente. Si pensaran en la gente.... ¿qué mejor?

Considero que no solamente no piensan, sino que tampoco les importa nada de todos nosotros... nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, quienes, siendo empleados como ellos (¡eso son!) laburamos de verdad toda nuestra vida, mínimo 40 horas semanales, 25 días al mes, con solamente 20 días de licencia al año y los cinco feriados no laborables, quienes hemos pagado y seguimos pagando todos los impuestos. Esos impuestos que, en parte, van a los bolsillos de ellos, los señores legisladores. ¡Les pagamos el sueldo y no se ocupan de nosotros! Lo único que parece importarles es que los vuelvan a elegir en las próximas elecciones y cobrar sus suculentos sueldos. Qué mejor... ¿¿para ellos??