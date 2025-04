Los 40 años de democracia

A continuación, en sus palabras de apertura, el dos veces mandatario colorado expresó tener “un sentimiento de gratitud enorme hacia todos aquellos que nos dieron la oportunidad histórica de construir la historia constitucional de la República”. Por cierto, las trampas de la historia hicieron que, paradójicamente, estuviese sentado a su siniestra José Alberto Mujica Cordano, alias Facundo y Pepe. Un cuadro de peso en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que atacara a las instituciones durante gobiernos democráticos, que casualmente integrara el mismo Dr. Sanguinetti —como ministro de Educación y Cultura en uno, y de Industria y Comercio en otro—, propiciando así el quiebre institucional. Luego de amnistiado, Mujica Cordano devino político y, previo pasaje por ambas cámaras, fue ministro de Ganadería y Agricultura, llegó a ocupar la presidencia de la República. El Dr. Sanguinetti, muy amigablemente, lo llama Pepe… Con la “foto que cotiza en bolsa”, al decir del ocurrente Luis Lacalle Pou, a Sanguinetti se lo veía exultante. “La democracia permite esas cosas”, me imagino que contestaría acertadamente a su interlocutor, ante una observación de este, sobre la peculiaridad de la escena. Pero sería el presidente Lacalle Herrera quien, en su primera intervención, con singular valentía y ahínco, espetara: “Quiero recordar, y tenemos que recordar, que hay una ‘ley de caducidad’ sobre la que creo se debe hablar (…)”, y comenzara a inquietar al dueño de casa...

Más adelante, en su segunda entrada y respondiendo al planteo de la moderadora sobre los desafíos que se tiene por delante, Lacalle vuelve sobre el tema: “Yo introduje una palabra que es incómoda para mucha gente, pero es para mostrar que hubo dos leyes que pretendieron terminar con lo que había pasado: la de amnistía, que fue perfecta en sus consecuencias, dado que aplicó el olvido, pero no fue así la de caducidad... Los dos plebiscitos no han sido respetados, y la ley está siendo ignorada. Nosotros tenemos que pensar en un cierre definitivo del episodio porque si no, esto va a quedar como una herida ulcerada que puede provocar daños malos”. La actitud valiente, justa y resolutiva del expresidente Lacalle Herrera —casi en extinción en hombres de Estado, o en quienes aspiran a serlo— para encarar un tema que está en el aire, y expele los vahos hediondos de una maquiavélica argucia frenteamplista, mezclados con un tufillo a indiferencia timorata de blancos y colorados, desacomodaron a Sanguinetti. Y ensayando una suerte de respuesta, referenció muy vagamente la ley en cuestión: “Con el acompañamiento popular que hubo en todo el proceso de salida”, en que obviamente la ciudadanía optó por la reconciliación en ambas oportunidades. Sobre la necesidad de restaurarla, ni una palabra…