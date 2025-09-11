  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    

    Los débitos bancarios

    Sr. director:

    Hay veces en las que uno se encuentra con situaciones que no comprende y me pregunto si las autoridades no las ven.

    Tenía un débito automático en una tarjeta de crédito de BROU-TotalNet. Necesitaba quitar de dicho débito el correspondiente a Primaria, ya que tenía que concretar una compraventa que exige tener pagado todo el año (el débito era en cuotas) y eso es requisito fundamental para concretar dicha operación y no la podía pagar en ninguna red de pagos, ni siquiera en el BROU porque ellos “no tienen acceso”.

    No puedo entender cómo el banco, de donde es la tarjeta de crédito que tengo desde hace décadas, no puede quitarme un débito. Yo nunca firmé ninguna cláusula que dijera que aceptaba no dar de baja mis débitos. Así como los puedo ingresar los tengo que poder retirar. Ellos dicen que solo pueden dar de alta, no de baja. ¿Qué es esto? ¿Un corralito?

    El tema es que no había opción. Les informaba el daño que me provocarían al no poder concretar el negocio y la multa que tendría que pagar por ello. Pero la respuesta no cambiaba.

    Finalmente, y gracias a la excelente colaboración de las autoridades del BROU, logré que me la liberaran y pudiera concretar la venta. Pero esto implica una conducta manu militari que está prohibida por la ley. Nadie puede ser rehén de una institución a la que jamás le dio dicha autorización.

    Para terminar su actuación, me sacaron también el débito de Primaria de otra propiedad sin informarme nada y por ello ahora tuve que pagar una abultada multa. Quise hacer el débito directamente de mi cuenta, pero el BROU “no está autorizado a tomar débitos de Primaria”.

    O sea que TotalNet tiene el monopolio exclusivo de los débitos de Primaria y solo aceptan altas y no bajas.

    Quo Vadis? No entiendo nada. Espero que las autoridades corrijan inmediatamente estas ilegalidades.

    Diva E. Puig

