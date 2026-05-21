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    Los desaparecidos

    Sr. director:

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    En estos días, como viene sucediendo desde hace décadas, volveremos a escuchar, a ver marchas y “eventos” varios sobre el tema de los desaparecidos. Obviamente, todos aspiramos a que aquellos desaparecidos en nuestro país aparezcan, para que sus familiares reciban un consuelo a su aflicción.

    Pero también consideramos que es hora ya de que el país se enfoque en otros desafíos y no en continuar con insucesos que ocurrieron hace medio siglo, sí, la cuarta parte de la aún joven historia del Uruguay está teñida por este tema y por el quiebre institucional de 1973, del cual se ha generado un relato falaz, hemipléjico, no solo por parte del movimiento sedicioso que atentara contra la República desde 1960 y sus adláteres, sino un relato falso que prosperó también por la demagógica omisión de los partidos tradicionales que no combatieron, salvo honrosas excepciones, esa “historia” que aún alimenta discordia entre los uruguayos.

    En agosto de 2000, el presidente Batlle creó la Comisión para la Paz, la cual entregó su informe en abril de 2003. De dicho informe surge que las denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas en Uruguay asciende a 38, de los que 32 son compatriotas y 6 argentinos.

    En tanto, la Comisión estableció que los presuntamente desaparecidos en Argentina son 182, vinculados a episodios propios de la realidad argentina, según consta en el informe, que agrega que hubo ocho casos en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, Colombia y Bolivia.

    Sin embargo, luego de este informe producido hace 23 años por la Comisión, integrada por los Dres. Carlos Ramela y José C. Williman, el Presb. Jorge Osorio, el Sr. José D’Elía, y el Dr. Gonzalo Fernández (estos dos últimos claramente identificados con la izquierda uruguaya), monseñor Cotugno y Presb. Jorge Osorio, de los que desconozco sus filiaciones políticas, el Movimiento de Familiares establece la cifra de desaparecidos en más de 170 y, hace pocas horas, un representante del “Instituto de Derechos Humanos” ha informado que “han analizado más denuncias y que el total de personas desaparecidas ascendería a 320”.

    El tema de las personas presuntamente “ausentes por desaparición forzada” es doloroso para sus familias y respetamos su dolor. Pero no se puede incrementar su número tal macabra mercancía política…

    Porque si llevamos este tema al campo mercantil, podríamos preguntar cuánto ha gastado el Estado en la búsqueda, cuál es el monto que se abona por pensiones reparatorias a los familiares de los desaparecidos, cuánto se gasta en “eventos recordatorios” como “Irrumpe Zelmar”, en el que participó el Sr. Buscaglia y varias “actrices” en Ciudad Vieja hace unos días, cuánto pagará el Estado a los “artistas” que en gran número participarán del evento “La Previa” esta noche? Sí, “la previa”, así denominan a este acto, tal cual antesala de un evento festivo o bailable. Poco respeto, ¿no?

    El antropólogo López Mazz ya en 2017 manifestó que, tras este tema, “hay personas sin ideoneidad técnica que buscan retorno económico”…

    ¿Por qué será que el año pasado, y luego de 39 años y algunos meses, el Sr. Errandonea, vocero de “Familiares”, denunció que siendo menor fue detenido y torturado, cuando no hay constancia alguna de ese hecho?

    Una “iluminada” integrante del INDDHH días atrás informó que se “encontró un cementerio clandestino en Chile y que habría que investigar allí se hay restos de desaparecidos uruguayos…”. Con ese criterio, podría intentar buscar también en la Cueva de Sedecías en Jerusalén… Total, el Estado (todos nosotros) paga…

    Desaparecido estuvo también el peón Pascasio Báez, desaparecida está la bandera de los Treinta y Tres Orientales, desaparecidas siguen las libras robadas a Mailhos (episodio que podría llevar también a aclarar otros) y siguen desaparecidos también los millones de pesos y dólares fruto de robos y secuestros del MLN…

    Pero también están desaparecidos hace décadas en el país, los valores éticos y morales de convivencia que nos hicieran sentir orgullosamente orientales. Esas guías de respeto, honestidad, responsabilidad, educación y más son las que el Uruguay todo debe buscar, sin distinción ideológica alguna. Ellas deben primar sobre las veleidades políticas, para reconstruir un Uruguay fraterno, próspero, justo, iluminados por el glorioso sol patrio y vivificados por el tremolar de nuestra bandera.

    Guillermo Facello

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