Los dos quintiles y Andrade

El otro día en un programa televisivo el senador Óscar Andrade demostró que conoce exactamente las causas de por qué dos quintiles de los uruguayos no pueden alquilar o comprar una vivienda y terminan en los asentamientos irregulares, en el fondo de la casa de los padres o en pensiones de mal vivir o en la calle. Siendo Óscar Andrade un tipo inteligentísimo, memorioso, gran polemista, con un verbo atropellado pero elocuente, me pregunto por qué hoy sigue siendo comunista. Me pregunto si cuando participa en una asamblea del Partido Comunista para votar su plataforma actual, 2025, y esta habla de orientarse por la ideología científica del marxismo-leninismo para conducir al pueblo al socialismo y a la posterior edificación del comunismo, cómo es posible que él y Castillo y otros dirigentes igualmente avispados levanten la mano y aprueben sin pestañear semejantes supercherías pergeñadas en 1848 y fracasadas una y otra vez en la historia.