Los maestros comunitarios

La edición de Búsqueda del 14 de agosto trae buenas noticias sobre avances y mejoras del Programa Maestros Comunitarios de Primaria. Importa porque ir a la casa de los niños con dificultades, para trabajar allí con ellos y sus familias, fue una gran innovación. A la vez, en la nota se transmite una lectura equivocada del programa de parte de Gabriela Salsamendi, directora general de Primaria.

El programa no se creó, como afirma Salsamendi, cuando asumió el Frente Amplio, lo que está profusamente documentado,1 lo creó en 1994 El Abrojo y contó con el apoyo del Codicen liderado por Germán Rama. Ambas organizaciones recibieron por ello un premio de la Unesco. A partir del 2005 se amplió significativamente y pasó a estar solo a cargo de Primaria, sin El Abrojo. El programa fue evaluado por el Ineed en el 2022 y nada indicó que “la línea fundamental se hubiera perdido”, como dice la directora general. Habiendo un detallado informe, con múltiples datos incluidos, si se quiere afirmar lo contrario, como hace la directora general, hay que presentar nuevos datos o fundamentar la hipótesis de los cambios que habrían ocurrido. Se opta por livianamente calificar y punto. La lectura del programa que hace la directora general me hace preguntar si no está animada por dos errores de óptica. Primero por una visión sectaria, que solo reconoce y valora lo hecho por gobiernos frentistas. Y segundo por empecinarse en confundir creación con estatización: el programa en el 2005 no se creó, se estatizó (dejó de participar la asociación civil que lo creó).

Es posible y deseable otra lectura de la rica historia del programa. Una lectura que reconozca la pluralidad de actores (los privados, el Estado, los gobiernos de tres partidos políticos distintos) y que se centre en los aprendizajes. Es importante lo que nos permitió aprender sobre las capacidades de niños, familias, maestros, escuelas, a partir de toda esta experiencia de 31 años.

No hay diálogo si antes no nos reconocemos. Y además, se pulveriza el aprendizaje institucional de innovaciones potentes, como esta, para nuestro viejo estado de bienestar. Por estas razones hago estas puntualizaciones. Ellas no quitan que lo más importante es la decisión y el futuro, reconociéndole a la directora general el acierto de potenciar y extender el programa, deseándole éxito y que luego sea continuado y mejorado por los gobiernos que vengan.