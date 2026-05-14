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    Los médicos de la Intendencia de Montevideo

    Sr. director:

    Bergara y sus médicos de Adeom.

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    Tomando la escala 2026 de la Intendencia de Montevideo (IM) y los beneficios máximos previstos, el tope superior para un profesional médico quedaría así:

    1. Tope superior en dólares - Médico IM 2026

    Sueldo base máximo del escalafón profesional

    Grado 22 = $ 290.445 por 8 horas

    Cargos de conducción: dirección de división $ 216.061; dirección de departamento $ 270.076

    Complementos que puede cobrar un médico:

    • Insalubridad: + 30% = $ 87.134
    • Título profesional: +15% = $ 43.567
    • Antigüedad 25 años: $ 126,58 x 25 = $3.165
    • Guardias: si realiza 60 horas mensuales al 100% = $ 4.869,47 x 60 = $ 292.168
    • Compensación familiar: $ 5.967,56
    • Aguinaldo + salario vacacional prorrateado: +16,66% mensual

    Total nominal máximo con guardias:

    $ 290.445 + $ 87.134 + $ 43.567 + $ 3.165 + $ 292.168 + $ 5.968 = $ 722.447 nominales mensuales.

    Con aguinaldo y salario vacacional prorrateados: aproximadamente $ 842.855 nominales mensuales promedio.

    Pasado a dólares al 09/05/2026:

    Con un dólar interbancario vendedor de aproximadamente $40,8. Tope máximo: $ 842.855 / 40,8 = US$ 20.658 nominales mensuales.

    Sin guardias, solo cargo y beneficios fijos:

    $ 290.445 + 30% + 15% + antigüedad + fam = aproximadamente $ 430.000 nominal. Equivalente a unos US$ 10.539 nominales mensuales.

    Esto corresponde a valores nominales. El ingreso líquido sería aproximadamente 20% menor por descuentos. Además, son pocos los médicos que alcanzan el grado 22, cargos de dirección y el máximo de guardias.

    2. Cuántos profesionales médicos tiene la IM 2026

    La IM todavía no publicó la plantilla exacta correspondiente a 2026. Según los datos más cercanos:

    • Servicio de Salud IM: Maneja 23 policlínicas + Móvil de salud + Laboratorio. Cada policlínica tiene 2-4 médicos de familia/pediatras/ginecólogos. Estimado: 80 a 120 médicos de planta en policlínicas.

    • División Salud: Además, hay médicos en salud ocupacional, bromatología, zoonosis, epidemiología. Estimado: 30 a 50 médicos más.

    En total, se estima que hay entre 110 y 170 médicos presupuestados o contratados, sin incluir tercerizados ni suplentes.

    Para obtener el número exacto, hay que pedirlo por Acceso a Información Pública a RR.HH. de la IM, porque la escala salarial no detalla cantidad de cargos.

    Resumen rápido:

    Concepto, pesos nominales y US$ aprox.

    Tope con guardias full: $ 842.855/mes, US$ 20.658

    Tope sin guardias: $ 430.000/mes, US$ 10.539

    Médico ingreso grado 13: $ 114.147 + 30% = $ 148.391, US$ 3.637

    Cantidad estimada de médicos IM: 110 a 170.

    Tipo de cambio usado: 1 US$ = $40,8 al 09/05/2026. Si querés, te averiguo la cotización exacta del BCU de hoy y ajusto.

    ¿Querés que pida por transparencia el dato oficial de cantidad de médicos presupuestados 2026?

    Esta es la verdadera IM solidaria y festivalera para el pueblo, dirigida primero por la Ing. Carolina Cosse y luego por el Cr. Mario Bergara. Vergüenza, dolor y un Estado obeso que habla de solidaridad con la infancia y la adolescencia mientras muchas personas siguen expuestas a la intemperie.

    Cordiales saludos.

    Dr. Marcelo Avellanal

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