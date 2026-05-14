Los médicos de la Intendencia de Montevideo

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Bergara y sus médicos de Adeom.
Tomando la escala 2026 de la Intendencia de Montevideo (IM) y los beneficios máximos previstos, el tope superior para un profesional médico quedaría así:
1. Tope superior en dólares - Médico IM 2026
Sueldo base máximo del escalafón profesional
Grado 22 = $ 290.445 por 8 horas
Cargos de conducción: dirección de división $ 216.061; dirección de departamento $ 270.076
Complementos que puede cobrar un médico:
Total nominal máximo con guardias:
$ 290.445 + $ 87.134 + $ 43.567 + $ 3.165 + $ 292.168 + $ 5.968 = $ 722.447 nominales mensuales.
Con aguinaldo y salario vacacional prorrateados: aproximadamente $ 842.855 nominales mensuales promedio.
Pasado a dólares al 09/05/2026:
Con un dólar interbancario vendedor de aproximadamente $40,8. Tope máximo: $ 842.855 / 40,8 = US$ 20.658 nominales mensuales.
Sin guardias, solo cargo y beneficios fijos:
$ 290.445 + 30% + 15% + antigüedad + fam = aproximadamente $ 430.000 nominal. Equivalente a unos US$ 10.539 nominales mensuales.
Esto corresponde a valores nominales. El ingreso líquido sería aproximadamente 20% menor por descuentos. Además, son pocos los médicos que alcanzan el grado 22, cargos de dirección y el máximo de guardias.
2. Cuántos profesionales médicos tiene la IM 2026
La IM todavía no publicó la plantilla exacta correspondiente a 2026. Según los datos más cercanos:
En total, se estima que hay entre 110 y 170 médicos presupuestados o contratados, sin incluir tercerizados ni suplentes.
Para obtener el número exacto, hay que pedirlo por Acceso a Información Pública a RR.HH. de la IM, porque la escala salarial no detalla cantidad de cargos.
Resumen rápido:
Concepto, pesos nominales y US$ aprox.
Tope con guardias full: $ 842.855/mes, US$ 20.658
Tope sin guardias: $ 430.000/mes, US$ 10.539
Médico ingreso grado 13: $ 114.147 + 30% = $ 148.391, US$ 3.637
Cantidad estimada de médicos IM: 110 a 170.
Tipo de cambio usado: 1 US$ = $40,8 al 09/05/2026. Si querés, te averiguo la cotización exacta del BCU de hoy y ajusto.
¿Querés que pida por transparencia el dato oficial de cantidad de médicos presupuestados 2026?
Esta es la verdadera IM solidaria y festivalera para el pueblo, dirigida primero por la Ing. Carolina Cosse y luego por el Cr. Mario Bergara. Vergüenza, dolor y un Estado obeso que habla de solidaridad con la infancia y la adolescencia mientras muchas personas siguen expuestas a la intemperie.
Cordiales saludos.
Dr. Marcelo Avellanal