Los perros en Uruguay

Para el que no conoce el tema, puede buscarlo en las redes, que no solo lo dicen sino que lo acompañan con testimonios: perros a los que se les pone en el ano el extremo del caño de una escopeta y así se iban… Al parecer esa persona tiene antecedentes penales.

El INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal) habría ido y habría realizado un informe en el que recomendaba su cierre y se habría cerrado el refugio. Pero los perros y la comodataria seguían ahí y, si es que hay algo peor a esto, al Sr. Machado, cuyas filmaciones llegan a una comunidad de decenas de países, se le habría prohibido tanto ingresar al “refugio” como adoptar a los perritos que quedaron ahí en manos de delincuentes.

Ahora habría otro “campo de concentración” en otro departamento a donde llevaron una yegua a la que se le habría fracturado una pata para ser comida por los perros.

Una vez más me pregunto dónde está el INBA, así como antes la Cotryba (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), que jamás hizo nada por los animales.

Mi denuncia al INBA por maltrato a una perrita vecina (Nº 107.204) no tuvo andamiento. Dijeron que “estaba bien” mientras sufro con ella los 365 días del año escuchando sus quejidos, sin poder hacer nada.

Los perros han dado ejemplos maravillosos, en terremotos y otras tragedias, como perros guía o simplemente salvando a su dueño hasta después de la muerte (recuérdese el que vivió años en la puerta del Hospital Maciel, a donde había sido trasladado su dueño, y entre funcionarios y vecinos lo cuidaron hasta que él también partió).

Y hay miles más: Hachiko, Astar, la perrita ovejera alemana que en Dusseldorf crio durante tres años a un bebé, desconociéndose qué había pasado con sus padres. Alain Delon quiso adoptar a ambos pero no se lo permitieron. U otro perro cuyos dueños se mudaron de España a Holanda por avión y lo dejaron abandonado en España, pero milagrosamente apareció al año en la casa de sus dueños en Holanda, donde nunca había estado. Era un labrador beige y salió en varios noticieros del mundo, incluso en los de Montevideo.

Y no quiero dejar de mencionar desde los perros guía hasta los que salvan vidas en terremotos y otras catástrofes, pero en Uruguay las autoridades no se dignan a aprobar una ley que los declare sujetos de derecho y tipifique el maltrato animal como delito. Los proyectos que ha habido duermen su siesta eterna mientras los inocentes animales siguen padeciendo torturas, maltratos, etc., etc.

¿Hasta cuándo?

Diva E. Puig