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El pasado lunes 25 de mayo, he leído un justo y equilibrado editorial en El País referido al Dr. Martín Echegoyen, a quien hoy algunos desubicados histórica y políticamente buscan denostar cuando se cumplen 52 años de su fallecimiento.
Es muy poco lo que habría que agregar, solo clarificar lo que durante años se usó seguramente como burla o intento de burla: que su segundo nombre fue Ricardo y no Recaredo. Efectivamente, Martín Ricardo Echegoyen Machicote nació un 3 de abril de 1891 y murió en Montevideo el 17 de mayo de 1974.
Arturo Heber Füllgraff