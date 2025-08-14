Más que vivienda, habitar

Sr. director:

La referencia a cantidades cuando se trata de viviendas, no abarca la comprensión del tema. Desde el cumplimiento de un derecho humano hasta sus componentes en la actualidad confluyen muchos factores. En varios artículos hemos enumerado la situación de la sociedad sobre el planeta, focalizada sobre el territorio nacional, de lo que se deduce:

La cantidad necesaria de viviendas se difumina en un balance de utilización no-permanente derivado de la movilidad globalizada. Basta con ver las cifras de migraciones. La ubicación en relación con el lugar de trabajo, la familia e incluso al país de origen deja de ser permanente, siquiera para una generación. Los cambios demográficos así lo reflejan en muchos países. De manera que el objeto de construir debe adaptarse al uso actualizado.

La calidad en el hecho material actualizado en proyectos y servicios. Reciclajes y restauración: La enorme variedad de componentes constructivos aportados por las actuales tecnologías son aplicables a restauración y reciclaje funcional de inmuebles obsoletos, abandonados o con defectos y riesgos en el uso. Elementos estructurales, de cerramiento, terminaciones de superficies y provisión de servicios admiten cambios para nuevas condiciones de uso, incluyendo las derivadas del cambio climático. No abundaré en precisiones técnicas al respecto en tanto existen colegas y técnicos preparados e idóneos para esa actualización.

Oportunidad de tenencia y ocupación. En nuestro país, desde el primer gobierno batllista y durante décadas, el Estado construyó y destinó viviendas al arriendo y/o usufructo vitalicio mediante instituciones como INVE y el Banco de Seguros. No obstante, la propiedad, alquiler y usufructo llevan implícitos derechos y obligaciones que deben ser aggiornados a la época en que vivimos. La permanencia en habitar un lugar debe acompasar los periplos vitales de las actuales generaciones. El paradigma de una vivienda propia ha perimido y el contexto epocal requiere leyes acordes y derogar otras obsoletas. La mutación es de tal magnitud que la raíz del vocablo es obsoleta y el Ministerio de Vivienda debería llamarse del Habitar. El arriendo debe revitalizarse acorde a las necesidades actuales con una interfase entre alquiler de tiempo extenso y el conocido Airbnb, incluyendo su carácter universal.