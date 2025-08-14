  • Cotizaciones
    Más que vivienda, habitar

    Sr. director:

    La referencia a cantidades cuando se trata de viviendas, no abarca la comprensión del tema. Desde el cumplimiento de un derecho humano hasta sus componentes en la actualidad confluyen muchos factores. En varios artículos hemos enumerado la situación de la sociedad sobre el planeta, focalizada sobre el territorio nacional, de lo que se deduce:

    Alberto Keresztes Kranjec

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo
    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia

    La cantidad necesaria de viviendas se difumina en un balance de utilización no-permanente derivado de la movilidad globalizada. Basta con ver las cifras de migraciones. La ubicación en relación con el lugar de trabajo, la familia e incluso al país de origen deja de ser permanente, siquiera para una generación. Los cambios demográficos así lo reflejan en muchos países. De manera que el objeto de construir debe adaptarse al uso actualizado.

    La calidad en el hecho material actualizado en proyectos y servicios. Reciclajes y restauración: La enorme variedad de componentes constructivos aportados por las actuales tecnologías son aplicables a restauración y reciclaje funcional de inmuebles obsoletos, abandonados o con defectos y riesgos en el uso. Elementos estructurales, de cerramiento, terminaciones de superficies y provisión de servicios admiten cambios para nuevas condiciones de uso, incluyendo las derivadas del cambio climático. No abundaré en precisiones técnicas al respecto en tanto existen colegas y técnicos preparados e idóneos para esa actualización.

    Oportunidad de tenencia y ocupación. En nuestro país, desde el primer gobierno batllista y durante décadas, el Estado construyó y destinó viviendas al arriendo y/o usufructo vitalicio mediante instituciones como INVE y el Banco de Seguros. No obstante, la propiedad, alquiler y usufructo llevan implícitos derechos y obligaciones que deben ser aggiornados a la época en que vivimos. La permanencia en habitar un lugar debe acompasar los periplos vitales de las actuales generaciones. El paradigma de una vivienda propia ha perimido y el contexto epocal requiere leyes acordes y derogar otras obsoletas. La mutación es de tal magnitud que la raíz del vocablo es obsoleta y el Ministerio de Vivienda debería llamarse del Habitar. El arriendo debe revitalizarse acorde a las necesidades actuales con una interfase entre alquiler de tiempo extenso y el conocido Airbnb, incluyendo su carácter universal.

    La habitabilidad actualizada en proyectos y servicios. En Uruguay, proyectistas y constructores son responsables de lo construido: las terminaciones, durante tres, los servicios, cinco y diez años sobre los componentes estructurales. Pero, una vez caduca la responsabilidad decenal, el mantenimiento edilicio requiere actuación de profesionales y empresas afines a construcción y servicios. Sobre esa realidad una postura de prevención debería, por derecho comparado con Argentina, exigir la obligación de certificar cada cinco años la idoneidad para habitar del inmueble. Agrego, de mi parte, que debería incluir actualizaciones de rubros al uso actual. Tampoco reseñaré sistemas de construcción, entre los cuales utilicé en centenares de viviendas una mixtura del tradicional y componentes constructivos acordes a vivienda eventual.

    La necesaria participación del Estado. Una redefinición de áreas urbanas implica infraestructuras y servicios en una configuración acorde al inédito habitar sobre el globo. La referida metrópolis Montevideana requiere soluciones integradas al transporte y movilidad sobre su territorio. Entonces, promocionar y ejecutar planes de viviendas cuya forma y disposición atienda las actuales necesidades habitacionales satisfaciendo derechos de accesibilidad y habitar.

    Nuevo paradigma. En todo el planeta se abre la oportunidad de cumplir las mejores expectativas de Henry Lefebvre y David Harley universalizando a la vez el derecho a la ciudad y la vivienda.

    Arquitecto Luis Fabre

    Referencias:

    Fernández, Lucía (Coord.) (2021). Henri Lefebvre: Encuentro Internacional. Mosca.

    Harvey, David (2021). Ciudades rebeldes. Akal.

