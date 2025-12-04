  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Movilidad y transporte

    Sr. director:

    Leé además

    Silvia Etchebarne Vivian

    Los puertos uruguayos
    Dr. Efraín Maciel Baraibar

    El crecimiento de la violencia

    En lugar de reiterar mi postura sobre el habitar y la movilidad de la sociedad sobre el globo me remito a un exhaustivo y detallado estudio de mi colega Alicia Artigas1. Dicho trabajo, contrastado con un grupo de propuestas de transporte para la metrópolis del sur del país, resalta la superficialidad y la poca seriedad de las mismas propuestas.

    El tema es más serio. La complejidad de la mutación global requiere un abordaje sistémico por encima de los evidentes intereses empresariales… que los medios publicitan. Congruente con ello debe ser la actuación de los gobiernos departamentales involucrados. Y con respecto al mismo, natural órgano de alzada, los emprendimientos que comprometen la actividad ciudadana en democracia pueden ser sometidos a mecanismos directos como un referéndum. Previo a este, el mecanismo por excelencia, desde la génesis hasta las soluciones, es el concurso. Para el caso, con una abierta participación nacional y extranjera. El gobierno no debe omitirlo mediante el disfraz de una licitación basada en intereses financieros privados. Sería un vil remate sobre un objetivo análogo a ”las joyas de la abuela” con pérdidas materiales e intangibles irreversibles.

    Precisando. El pecado original de las propuestas omite una necesaria batería de datos y componentes del sistema complejo sociedad-planeta focalizado en la metrópolis montevideana. La inédita configuración del habitar y la movilidad, los flujos urbanorrurales, la dinámica demográfica, las tendencias migratorias, los atractores económicos y hasta religiosos aportan recaudos indispensables para intervenir territorialmente. Sin embargo, solo ofrecen talenteadas orales y pictóricas con voceros que entre tantas contradicciones plantean soluciones fuera de época en escenarios perimidos como es el centro histórico de la capital. Entre ellas El País destaca: “Se planea ensanchar las veredas en 18 de Julio”2.

    El silencio no es de inocentes. Los organismos vinculantes del Estado tienen obligación de expedirse y, en lo que a mí respecta, espero que lo hagan la academia y colectivos profesionales idóneos. Deberían estos últimos reclamar participación en la elaboración de bases para el que puede ser el mayor concurso sobre movilidad social y transporte en la historia del Uruguay.

    Luis Fabre

    Arquitecto

    1Arquitecta y magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

    2El País, 2 de diciembre de 2025, p. 3.

    Selección semanal
    Frente Amplio

    PDC renovó autoridades y se pronunció a favor de considerar impuesto al 1% más rico

    Por Redacción Búsqueda
    Comercio

    Ventas del comercio se moderaron en el tercer trimestre y hubo retracción en los servicios

    Por Redacción Búsqueda
    MTOP

    Auditoría cuestiona manejo presupuestal de los contratos Cremaf y de la ampliación de concesiones

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Crecen los depósitos de no residentes en Uruguay y el negocio de los gestores y asesores financieros

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda