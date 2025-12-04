Movilidad y transporte

Sr. director:

En lugar de reiterar mi postura sobre el habitar y la movilidad de la sociedad sobre el globo me remito a un exhaustivo y detallado estudio de mi colega Alicia Artigas1. Dicho trabajo, contrastado con un grupo de propuestas de transporte para la metrópolis del sur del país, resalta la superficialidad y la poca seriedad de las mismas propuestas.

El tema es más serio. La complejidad de la mutación global requiere un abordaje sistémico por encima de los evidentes intereses empresariales… que los medios publicitan. Congruente con ello debe ser la actuación de los gobiernos departamentales involucrados. Y con respecto al mismo, natural órgano de alzada, los emprendimientos que comprometen la actividad ciudadana en democracia pueden ser sometidos a mecanismos directos como un referéndum. Previo a este, el mecanismo por excelencia, desde la génesis hasta las soluciones, es el concurso. Para el caso, con una abierta participación nacional y extranjera. El gobierno no debe omitirlo mediante el disfraz de una licitación basada en intereses financieros privados. Sería un vil remate sobre un objetivo análogo a ”las joyas de la abuela” con pérdidas materiales e intangibles irreversibles.

Precisando. El pecado original de las propuestas omite una necesaria batería de datos y componentes del sistema complejo sociedad-planeta focalizado en la metrópolis montevideana. La inédita configuración del habitar y la movilidad, los flujos urbanorrurales, la dinámica demográfica, las tendencias migratorias, los atractores económicos y hasta religiosos aportan recaudos indispensables para intervenir territorialmente. Sin embargo, solo ofrecen talenteadas orales y pictóricas con voceros que entre tantas contradicciones plantean soluciones fuera de época en escenarios perimidos como es el centro histórico de la capital. Entre ellas El País destaca: “Se planea ensanchar las veredas en 18 de Julio”2.