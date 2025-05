Mujica y la religión

“No sé por qué no creo como creen ustedes. Me gustaría creer, pero no puedo”. Cuando antes de ser presidente Mujica me dijo esto en un encuentro de dirigentes católicos al que lo habíamos invitado, una pequeña luz me asombró en un personaje de novela que antes me había imaginado. No era todo de poses para la historia y la lucha ni el odio de clases.