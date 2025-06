No es la primera vez

Una noche, a pesar de los carteles de “Prohibido fijar avisos, edificio declarado Monumento Histórico por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación”, una barra del Partido Comunista comenzó a pintar la pared del comedor sobre la calle Minas con un gran cartel de Cosse y Andrade. Cuando los frailes, con la gentileza de los más pobres entre los pobres, les suplicaron que no lo hicieran, que había dado mucho trabajo recuperar esos muros de más de 150 años, el gordo pintor se les rio en la cara. Que a él le habían dado órdenes, así que iba a pintar. No me llamaron, si no, yo les hubiera volcado la pintura.