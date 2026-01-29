Política exterior, política de Estado

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Recientemente se desarrolló una reunión, en la sede de CEFIR, con la presencia del presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, y de otras personalidades relevantes de la política exterior del país, como los excancilleres Enrique Iglesias y Sergio Abreu, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi, el presidente de CEFIR, Dr. Alberto Volonté, el secretario Álvaro Padrón y los exembajadores Elbio Rosselli y Guillermo Valles.

A su término, el presidente Orsi manifestó que pretende impulsar la elaboración de un documento de política internacional para acordar una posición común frente a los principales temas regionales y globales, a fin de que sea analizado por todos los partidos políticos y adoptado como postura oficial del país.

Apoyo totalmente esa iniciativa porque, para nuestro país, la conducción de la política exterior tiene una enorme importancia y a través de ella ha podido alcanzar prestigio y respeto ante la comunidad internacional. Ese prestigio, que nuestro país adquirió con el aporte de personalidades como Baltasar Brum, Eduardo Rodríguez Larreta, Pedro Manini Ríos, Carlos M. Velázquez, José Mora Otero, Enrique Iglesias, Sergio Abreu, Didier Opertti y Eduardo Jiménez de Aréchaga, debe ser preservado y proyectado en una política exterior coherente y conforme a los principios del derecho internacional.

Lamentablemente, en los últimos tiempos, la imagen de nuestro país en el plano internacional ha comenzado a deteriorarse por coyunturas cambiantes en la conducción de la política exterior, motivadas, principalmente, por razones ideológicas y de política interna que se deben erradicar.

Y para hacerlo, esta iniciativa ofrece la posibilidad de generar un ámbito de diálogo y conciliación de posiciones, en el que debe primar la prudencia y la ponderación en el tratamiento de los distintos temas y donde se deben evitar declaraciones públicas, puesto que estos temas de profundo interés nacional deben ser analizados en la intimidad de los gabinetes y no deben ser ventilados en los medios o en las redes sociales.

El distinguido jurista y excanciller, me refiero al Dr. Héctor Gros Espiell, afirmó que “una política exterior, planeada y ejecutada sin sectarismos, pequeñeces y mezquindades partidistas, no puede construirse en base a renunciamientos, abandonos, reticencias o traiciones a los ideales y a los principios de los diferentes partidos políticos. Cada uno de ellos ha de defender con pasión y con tenacidad sus puntos de vista y los criterios que se han sostenido y se sostienen frente a las grandes opciones que plantea la política exterior del Estado. Pero todos esos puntos de vista han de conjugarse democráticamente en una política internacional concebida, adoptada y cumplida, teniendo en vista solo el interés nacional” (Temas internacionales, pág. 240).

Comparto totalmente ese criterio, pero, sin perjuicio de ello, soy consciente que la tarea a desarrollar no es fácil. No obstante, por su importancia, porque están en juego intereses que se deben proteger y, sobre todo, porque refiere a preservar el prestigio internacional de nuestro país, espero que los representantes de todos los partidos con especialización en esta temática se reúnan, dialoguen y hagan los esfuerzos necesarios para acordar una estable y coherente política exterior de Estado.

Dr. Edison González Lapeyre