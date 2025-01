Problemas de atención sanitaria

Sr. Director:

En Montevideo hay muy buenos médicos especialistas, el quid está en llegar a ellos. Sé que este es un problema de muchos. Voy a dar como ejemplo mi caso.

En 2003, debido a la existencia de un tumor en el riñón, fui operada y me lo extirparon. Se me ordenó atenderme en Salud Renal cada seis meses. Así lo hice durante 20 años, pero desde 2024 no me permitieron atenderme allí sin el pase de mi médico de Medicina General. Por consiguiente, en lugar de ir en octubre a Salud Renal, recién lo pude hacer en diciembre. Por supuesto, no sé qué lograré en este año.

Otro ejemplo. Debido a un problema de rodillas y de columna me atiendo en Traumatología. Habiendo ido a principios de diciembre pasado, no me dan la orden que me habilita para acceder a la consulta, porque me piden el pase del médico de Medicina General. He pasado por momentos en que no podía caminar, con fuertes dolores, y ahora lo hago con dificultad. ¿Tengo que conseguir hora y concurrir primeramente para obtener el pase, y luego, dentro de otros dos meses, recibir atención?

Habiendo preguntado por esta nueva disposición, se me dijo que provenía del Ministerio, pero una médica me aseguró que no era así, que provenía de la propia institución prestadora de salud. Sea quien sea el que dicta esta medida, es evidente que no solo impide la normal atención, sino que trae la consiguiente molestia para quien está padeciendo, de multiplicar las idas al centro de atención. Además, deben agregarse los consabidos gastos de locomoción.