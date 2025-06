Problemas con un servicio fúnebre

Sí, aunque no lo puedan creer: familias, entre ellas la mía, se enteran por casualidad de que sus padres, abuelos o suegros del entorno de los 90 años fueron dados de baja del servicio fúnebre por el que pagaron durante décadas. En nuestro caso, mi madre, de 92 años y pagadora puntual, fue excluida en 2023 y no se nos avisó nada. Para contar con ese servicio debemos pagar 1.450 dólares. A un señor de 90 años de mi conocimiento le ocurrió exactamente lo mismo. Y me consta que hay varios casos similares, según pude averiguar.