    Protección de datos personales

    Sr. director:

    Días pasados fui a solicitar mi tarjeta Mi Dinero a Cambio Gales, sito en Av. 18 de Julio y Río Negro.

    Leé además

    Manuel Nogueira

    La comunicación gubernativa
    MSE

    Desarrollo inmobiliario en Carrasco

    Entre otras cosas, me pidieron mi cédula de identidad, que la puse sobre el mostrador, como he hecho en varios casos por distintos motivos. Pero cuando miré, y para mi asombro, la empleada la estaba pasando por el aparato que toma la impresión biométrica.

    Esto claramente está prohibido por nuestra legislación. La Ley N.° 18.331 de Protección de Datos Personales, y la acción de Habeas Data, norma principal que rige esta materia en Uruguay, establece en su artículo 18 que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles [a mí ni siquiera me preguntaron, como dije, y, si lo hubieran hecho, obviamente no lo hubiera autorizado]. Estos solo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular”.

    Me dejaron expuesta a manipulación de esa información solo mía y tan sensible.

    Por lo expuesto, solicito que las autoridades correspondientes tomen acciones en este caso y se tenga mayor control en el cumplimiento de esta ley.

    Saludo atentamente.

    Diva E. Puig

    Selección semanal
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

    Por Guillermo Draper
    Tecnología

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los ‘deepfakes’ sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Despidos

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda

