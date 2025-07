Convocados por la Dra. Silvia Etchebarne, que se desempeñaba como presidenta de la Liga Marítima, tuvo lugar el día 7 de diciembre de 2022 un encuentro de especialistas bajo el título “Puertos argentinos y uruguayos impulsan el desarrollo de la región”. Los expositores fuimos el ingeniero naval Horacio Tettamanti y quien suscribe. Asistieron a este evento más de 100 personas y siguieron las exposiciones, por Zoom, alrededor de 120 personas interesadas en conocer la posición de ese especialista, habida cuenta de que, en su condición de subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina, fue el artífice del Decreto 1108/2013, que impidió por un largo tiempo el trasbordo de cargas argentinas en puertos uruguayos y causó un serio perjuicio no solo a los puertos uruguayos, sino también a los productores del sur argentino, que debieron procurar la salida de sus productos por puertos brasileños.

La convocatoria efectuada por la Liga Marítima, además de promover la opinión de dos especialistas, procuró generar un clima de concordia y conciliación de posiciones contrapuestas por lo que me atreví a relatar que, en la conversación que mantuve en ocasión de la firma del Tratado del Río de la Plata con el presidente Juan Domingo Perón, el mismo, al tomar conocimiento de que yo había sido uno de los redactores del tratado, dijo: “Lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata”.