Sobre las ideas del Partido Nacional

Sr. Director:

El lector de Búsqueda señor Jonathan Franco se ha ocupado, en la última edición de este prestigioso semanario, del tema que da título a estas líneas. Lo hizo bajo el rótulo: “En el Partido Nacional no hay lugar para la izquierda.” Señaló, entre otros conceptos, que “tenemos la imperiosa necesidad de volver a ser el Partido de la Nación.” Como nacionalista de toda la vida, y más allá del respeto que naturalmente me merece su opinión, deseo expresar mis puntos de vista sobre el particular, que no coinciden con los que el señor Franco desarrolló en el cuerpo de su misiva.

Sabemos que en el lenguaje corriente, y desde hace mucho tiempo, es de uso en materia política la dicotomía “derecha-izquierda”, que tiene la ventaja de ser muy breve y fácil de entender, pero que es completamente distorsiva de la realidad, cuya riqueza y variedad no es posible encasillar de una manera tan rústica y falaz. La utilidad de la contraposición mencionada es solamente instrumental, para fines explicativos y en rasgos muy gruesos: una simplificación para efectos prácticos, pero nada más.

En nuestro país, las viejas organizaciones marxistas y similares, y más tarde el Frente Amplio que las incorporó a todas, se han valido de la bipartición mencionada para describir las corrientes de opinión existentes. Según su prédica, “la izquierda” representa la solidaridad, la justicia, la igualdad, el altruismo, el amor a los oprimidos y todas las virtudes semejantes, es decir: la izquierda es el bien. En tanto “la derecha” representa el “sálvese quien pueda”, la injusticia, la desigualdad, el egoísmo, la indiferencia ante el dolor ajeno, etc.; en otras palabras, la derecha es el mal. Me dirán que los términos podrían ser explicados de otra manera pero, en cualquier caso, las imágenes, que la repetición de una prédica constante y obstinada a lo largo de un siglo han fijado en la conciencia colectiva, son las que son, a la luz de la experiencia. Su eficacia ha quedado demostrada; a los hechos me remito.

¿Cómo salir de esta trampa? Demostrando la falsedad que encierra, algo que el Partido ha hecho en tiempos no lejanos, pero no con suficiente vigor en los años recientes. Explicando que la clasificación binaria es una mentira y que, en lo tocante al Partido Nacional, es mendaz de toda mendacidad. No hace falta enojarse: hay que mantener la serenidad, y tomarse el trabajo de señalar cuáles son las ideas del Partido, añadiendo que quienes las profesamos no nos dejamos encasillar del modo que se pretende. Para quienes formamos parte, en la condición de jóvenes militantes anónimos, de aquella gigantesca columna cívica que, a partir de 1969, encabezó Wilson Ferreira Aldunate, a quien se consagró como el gran conductor de los blancos, que lo fue hasta su muerte, nunca resultó tarea difícil. Wilson dijo, en 1985, reiterando su posición de siempre sobre las categorías “derecha e izquierda”: (….) “son categorías con las que no funciono, y además siempre me niego a entrar al campo del toro: no dejo que las categorías me las ponga el adversario.” Unas cuantas semanas después de esta precisión, volvió sobre el asunto: “Nosotros no nos definimos en función de los demás, nosotros no somos término medio de nada, nosotros no somos los moderados frente a los exaltados, no somos la izquierda o el centro frente a derechas o izquierdas, nosotros somos los blancos. No estamos en el medio, ni atrás ni delante de nadie. Que sean los otros quienes determinen cómo se definen en función de nuestra posición, que es la posición del Partido que la extrae de su historia y de su tradición, y con la historia y la tradición construye el más esplendoroso y esperanzador mensaje hacia el porvenir”.