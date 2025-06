¿Tantos?, ¿para qué?

Hace unos días el Sr. Bergara anunció con bombos y platillos su “gabinete municipal”. ¡Pavadita lo del ojo: 16 “ministros”! Y con las más variadas competencias. Hay cinco “ministros” de desarrollo: Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico, pero ninguno —aparentemente— con capacidad de entender el desarrollo en forma comprensiva, por lo cual se suma un director de Desarrollo Sostenible e Inteligente (tal parece que los otros directores de desarrollo no consideran estos elementos). No alcanzo a entender si es algo que no está vinculado a los otros desarrollos o si viene a ser como una etapa de terminación.