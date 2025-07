¿Teatro moderno?

La que vimos fue una versión “moderna” que, según dice el director en el folleto informativo (Andrés Lima, español), ahora podría referir también a los “problemas” que estarían sufriendo las democracias en Estados Unidos, Argentina, Italia, Alemania, Hungría, etc., debido al avance de las ideologías “derechistas”. ¿Será lo mismo denunciar aquella verdadera caza de brujas de McCarthy que usar hoy la obra para “denunciar” las victorias electorales de las “derechas”? A mí tampoco me gustan nada Trump, ni Milei (son repugnantes), ni algunas cosas de Meloni… pero, nos gusten o no, todos llegaron legítimamente por elecciones y, hasta donde sé, sin cazar brujas. Porque la democracia es “el menos malo de los sistemas políticos” (Churchill dixit) y no siempre nos satisfacen sus resultados. Pero, aun suponiendo que “la piedra que tira Miller” pudiera hoy también referir a “la locura de Trump, o a la Argentina de Milei o al avance de la ultraderecha en Italia”, es muy raro que Lima se olvide de anotar también los impresentables regímenes “demokráticos” de Díaz Canel, de Maduro o de Ortega…