Tres manifestaciones

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1) En 2019, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela, una multitud de venezolanos llenó la plaza de la Bandera en Tres Cruces.

Creían que el madurato había caído. Cuando me tocó ser uno de los oradores les advertí que el comunismo no entrega el poder tan fácilmente.

2) El 11 de julio de 2021, la noticia llegaba de Cuba: la gente en las calles gritaba libertad.

La calle frente a la embajada de la tiranía se llenó de cubanos que manifestaban. Como uruguayo y a pedido de la policía tuve que exhortarlos a dejar la calle libre para los vehículos.

3) El 28 de febrero de 2026 cientos llenamos 18 de Julio gritando libertad.

¿Qué pienso? Que un puñado estamos todos los días en esta lucha y muchos más se suman cuando hay esperanza de que caigan las dictaduras. Que la Coalición Republicana y los grupos libertarios deben convocar a los uruguayos a marchar en las calles en acciones solidarias.

Prof. Antonio Romero Piriz