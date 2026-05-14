Un concierto frustrado

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Hoy, 6 de mayo, algunos ciudadanos de este país fuimos despojados por Adeom (Asociación de Empleados y Obreros de Municipales). Fuimos impedidos por Adeom de asistir al primer concierto de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música.

El concierto, de la Orquesta de Cámara de Praga, estaba programado para las 19.30 con una charla previa del profesor Guilherme de Alencar.

Recibí a las 17. 22 un escueto mensaje del Centro Cultural que decía que el concierto se cancelaba por “problemas gremiales de Adeom”.

Los socios del Centro Cultural y demás ciudadanos que teníamos planeado ir a ese concierto fuimos despojados por Adeom de ese ejercicio de nuestra voluntad de recibir esa manifestación de la mejor cultura musical.

Se perjudica gravemente además a quienes de forma honoraria, salvo un par de excepciones, trabajan con ejemplar dedicación desde el Centro Cultural de Música y adiministran con pericia el aporte de los socios, que permite acceder a estos programas de conciertos del mejor nivel de todo el mundo.

Siendo esto de indudable gravedad, más grave a mi entender es que, con un incomprensible egoísmo y desprecio por el prestigio del país, lo someten a esta vergüenza que, no dudo, los integrantes de la Orquesta de Cámara de Praga se encargarán de comentar azorados a donde vayan.

Arq. Esteban Dieste