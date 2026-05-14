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    Un concierto frustrado

    Sr. director:

    Hoy, 6 de mayo, algunos ciudadanos de este país fuimos despojados por Adeom (Asociación de Empleados y Obreros de Municipales). Fuimos impedidos por Adeom de asistir al primer concierto de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música.

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    El concierto, de la Orquesta de Cámara de Praga, estaba programado para las 19.30 con una charla previa del profesor Guilherme de Alencar.

    Recibí a las 17. 22 un escueto mensaje del Centro Cultural que decía que el concierto se cancelaba por “problemas gremiales de Adeom”.

    Los socios del Centro Cultural y demás ciudadanos que teníamos planeado ir a ese concierto fuimos despojados por Adeom de ese ejercicio de nuestra voluntad de recibir esa manifestación de la mejor cultura musical.

    Se perjudica gravemente además a quienes de forma honoraria, salvo un par de excepciones, trabajan con ejemplar dedicación desde el Centro Cultural de Música y adiministran con pericia el aporte de los socios, que permite acceder a estos programas de conciertos del mejor nivel de todo el mundo.

    Siendo esto de indudable gravedad, más grave a mi entender es que, con un incomprensible egoísmo y desprecio por el prestigio del país, lo someten a esta vergüenza que, no dudo, los integrantes de la Orquesta de Cámara de Praga se encargarán de comentar azorados a donde vayan.

    Arq. Esteban Dieste

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